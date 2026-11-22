¡Mucha atención, vecinos! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), confirmó un nuevo corte programado de agua para este lunes 23 de noviembre, que afectará de manera considerable y por períodos de hasta 13 horas a varios distritos de la capital. A continuación, te compartimos las zonas afectadas y los horarios exactos de la interrupción del suministro.

Corte de agua en Villa María del Triunfo este 23 de noviembre

Motivo: Trabajos en el sistema y mantenimiento.

Localidades / Áreas afectadas: en el sector 305 - San Juan de Miraflores: A. H. Señor de los Milagros, A. H. Unión y Paz, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Las Torres de Melgar mz. N, A. H. Altos de Manuel Scorza, A. H. Los Balcones de Villa, A. H. Las Terrazas de Villa, A. H. Villa Victoria, A. H. sector 1 grupo 6, A. H. sector 1 grupo 1.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 23 de noviembre | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 23 de noviembre | 8:00 p. m.

Confirman corte de agua en Villa María del Triunfo y otros distritos este 23 de noviembre

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Localidades / Áreas afectadas: el asentamiento humano Agrupación 21 de Enero y en los sectores que comprenden todo el área 418.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 23 de noviembre | 9:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 23 de noviembre | 10:00 p. m.

Corte de agua en Villa El Salvador

Localidades / Áreas afectadas: sectores de los grupos residenciales 1 y 6 y sus diversas áreas, incluyendo la Cooperativa Virgen de Cocharcas, el Mercado Unicachi, así como los distritos de Villa Jesús, José María Arguedas, República de Francia, San Ramón, Cruz de Motupe y Villa del Mar.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 23 de noviembre | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 23 de noviembre | 8:00 p. m.

Exhortan a la ciudadanía a tomar sus precauciones

Tras el anuncio, se instó a los vecinos a adoptar medidas preventivas, como almacenar agua con antelación al corte programado para este lunes 23 de noviembre.

Asimismo, se indicó que, ante cualquier duda o si el servicio no se restablece en el horario previsto, los usuarios pueden contactar al Aquafono al número (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro correspondiente.