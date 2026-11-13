Corte de agua este sábado 14 de noviembre: Sedapal confirma distritos afectados y horarios

Este sábado 14 de noviembre, miles de vecinos podrían verse afectados por una nueva interrupción del servicio de agua potable en Lima. Sedapal anunció una serie de cortes programados que responderán a trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de distribución. La suspensión del suministro no será igual para todos, por lo que es importante identificar las zonas comprendidas en el aviso.

¿Qué distritos se quedarán sin agua, cuáles serán las zonas afectadas y durante cuántas horas se prolongará la restricción? Revisa los horarios confirmados por Sedapal, identifica si tu sector aparece en la lista y toma tus precauciones para almacenar agua y evitar inconvenientes durante el fin de semana.

Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní ly Il etapa calle 3 hasta la calle 10 Urb. El Mirasol de Huampaní III etapa

Sectores: Sector 137

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 14 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 14 de noviembre | 11:50 p.m.

Rímac

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Ampliación 6 de Agosto, A.H. 6 de Agosto, A.H. Laura Caller, A.H. La Cantera de Amancaes, A.H. Municipal 3B, A.H. Balcón del Rímac.

Sectores: Sector 203

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 14 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 14 de noviembre | 8:00 p.m.

Vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio de agua potable.

Sedapal: ¿Qué hacer durante un corte de agua?

Ante una suspensión temporal del servicio de agua potable, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes en el hogar. Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y bien tapados, calculando la cantidad necesaria para beber, cocinar, preparar alimentos y realizar el aseo personal.

Durante el corte, procura utilizar el agua almacenada de manera responsable y prioriza las actividades esenciales. Evita desperdiciarla en tareas que puedan esperar, mantén los recipientes protegidos de la contaminación y reserva agua para el lavado de manos y la higiene básica.

Estas son algunas recomendaciones: