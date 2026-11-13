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Corte de agua este sábado 14 de noviembre: Sedapal confirma distritos afectados y horarios
Sedapal anunció un corte programado de agua potable para este sábado 14 de noviembre que afectará a varios distritos. Conoce qué zonas se quedarán sin servicio.
Este sábado 14 de noviembre, miles de vecinos podrían verse afectados por una nueva interrupción del servicio de agua potable en Lima. Sedapal anunció una serie de cortes programados que responderán a trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema de distribución. La suspensión del suministro no será igual para todos, por lo que es importante identificar las zonas comprendidas en el aviso.
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¿Qué distritos se quedarán sin agua, cuáles serán las zonas afectadas y durante cuántas horas se prolongará la restricción? Revisa los horarios confirmados por Sedapal, identifica si tu sector aparece en la lista y toma tus precauciones para almacenar agua y evitar inconvenientes durante el fin de semana.
Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní ly Il etapa calle 3 hasta la calle 10 Urb. El Mirasol de Huampaní III etapa
- Sectores: Sector 137
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 14 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 14 de noviembre | 11:50 p.m.
Rímac
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Ampliación 6 de Agosto, A.H. 6 de Agosto, A.H. Laura Caller, A.H. La Cantera de Amancaes, A.H. Municipal 3B, A.H. Balcón del Rímac.
- Sectores: Sector 203
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Sábado 14 de noviembre | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Sábado 14 de noviembre | 8:00 p.m.
Vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio de agua potable.
Sedapal: ¿Qué hacer durante un corte de agua?
Ante una suspensión temporal del servicio de agua potable, es importante tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes en el hogar. Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y bien tapados, calculando la cantidad necesaria para beber, cocinar, preparar alimentos y realizar el aseo personal.
Durante el corte, procura utilizar el agua almacenada de manera responsable y prioriza las actividades esenciales. Evita desperdiciarla en tareas que puedan esperar, mantén los recipientes protegidos de la contaminación y reserva agua para el lavado de manos y la higiene básica.
Estas son algunas recomendaciones:
- Almacena agua potable en baldes, bidones o recipientes limpios y con tapa.
- Calcula una reserva suficiente para todos los integrantes de tu familia.
- Guarda agua adicional para cocinar, beber y realizar la higiene personal.
- Evita abrir constantemente los recipientes para prevenir la contaminación.
- Utiliza el agua de manera responsable y no la desperdicies.
- Cuando se restablezca el servicio, deja correr el agua unos instantes hasta que salga transparente.
- Si el agua presenta cambios de color, olor o apariencia, evita consumirla hasta verificar su calidad.
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