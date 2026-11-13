Temblor en Perú HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud

¿Sentiste que el suelo se movía o escuchaste una alerta sísmica durante las últimas horas? Los movimientos telúricos pueden sorprender en cualquier momento y conocer sus características es fundamental para mantenerse preparados. Este sábado 14 de noviembre, descubre qué reporta el IGP sobre la actividad sísmica en Perú, cuáles fueron las zonas donde se registraron los últimos eventos y si hubo temblores que despertaron la preocupación de la población. Sigue el minuto a minuto y mantente informado con datos oficiales.

Temblor de hoy, sábado 14 de noviembre: reporte del IGP 07:45 TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN ICA Fecha:14/11/2026 03:21:54

Mag:4.4

Prof:31km

Lat:-15.04

Long:-76.12

Int:II-III San Juan de Marcona

Ref:108 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 07:44 Bienvenidos Revisa EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú de hoy, sábado 14 de noviembre. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.