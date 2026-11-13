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Temblor en Perú HOY, sábado 14 de noviembre EN VIVO: reporte del IGP sobre el epicentro y magnitud

Consulta el reporte del IGP sobre los últimos sismos registrados en el Perú este sábado 14 de noviembre. Conoce dónde se ubicó el epicentro y la magnitud.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, sábado 14 de noviembre, hora, magnitud y epicentro.
Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo de HOY, sábado 14 de noviembre, hora, magnitud y epicentro. | Imagen: ChatGPT
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¿Sentiste que el suelo se movía o escuchaste una alerta sísmica durante las últimas horas? Los movimientos telúricos pueden sorprender en cualquier momento y conocer sus características es fundamental para mantenerse preparados. Este sábado 14 de noviembre, descubre qué reporta el IGP sobre la actividad sísmica en Perú, cuáles fueron las zonas donde se registraron los últimos eventos y si hubo temblores que despertaron la preocupación de la población. Sigue el minuto a minuto y mantente informado con datos oficiales.

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Temblor de hoy, sábado 14 de noviembre: reporte del IGP

07:45
14/11/2026

TEMBLOR HOY DE MADRUGADA EN ICA

  • Fecha:14/11/2026 03:21:54
  • Mag:4.4
  • Prof:31km
  • Lat:-15.04
  • Long:-76.12
  • Int:II-III San Juan de Marcona
  • Ref:108 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
07:44
14/11/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú de hoy, sábado 14 de noviembre. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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