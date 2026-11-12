Desde el viernes 13 hasta el sábado 14 de noviembre, Pluz Perú anunció una suspensión temporal del servicio eléctrico en diversos distritos de Lima y Callao. Es importante destacar que los cortes de luz se llevarán a cabo de manera programada en sectores y calles específicas, sin afectar a todo el distrito. En Líbero, te revelamos las zonas afectadas y sus horarios.

Según el cronograma de cortes de luz compartido por la empresa, el viernes 13 de noviembre se interrumpirá el suministro eléctrico por un máximo de 10 horas en diversas localidades, incluyendo Callao, Rímac, Huacho, San Antonio de Chaclla y Barranca . ¿Cómo será el 14 de noviembre?

Anuncian corte de luz el 13 y 14 de noviembre en Lima y Callao.

Corte de luz este 13 de noviembre

Callao

Zonas afectadas: La suspensión incluye el Jr. Lazareto (cuadras 6 y 7), Jr. Zepita (cuadras 10 y 11), Jr. Antonio Miró Quesada (cuadra 6) y Jr. Puno (cuadra 6).

La suspensión incluye el Jr. Lazareto (cuadras 6 y 7), Jr. Zepita (cuadras 10 y 11), Jr. Antonio Miró Quesada (cuadra 6) y Jr. Puno (cuadra 6). Hora de corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.

Rímac

El corte alcanza la Av. Samuel de Alcázar (cuadra 11), Av. Morro de Arica (cuadras 5, 6 y 7), Calle Lorenzo de Villaseca (cuadras 5 y 6), Jr. Monitor Huáscar Norte (cuadras 5 y 6) y Av. Mayor Eléspuru s/n. También afecta la Calle 6 (cuadra 11), Calle 8 (cuadra 11), Calle 9 (cuadras 1, 2 y 3), Calle 10 (cuadra 1), Calle 15 (cuadra 10) y Calle 20 (cuadra 10).

Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Barranca

Zonas afectadas: El corte aplica para el suministro identificado como Cliente MT 73054U (S: 1566905), ubicado en el sector Atarjea Barranca.

El corte aplica para el suministro identificado como Cliente MT 73054U (S: 1566905), ubicado en el sector Atarjea Barranca. Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Huacho

Zonas afectadas: Se suspenderá el servicio en la Calle La Palma (cuadras 1 a 3), Pasaje San Martín, Jr. Atahualpa (cuadra 3) y Calle Nicolás de Piérola (cuadras 1 y 2).

Se suspenderá el servicio en la Calle La Palma (cuadras 1 a 3), Pasaje San Martín, Jr. Atahualpa (cuadra 3) y Calle Nicolás de Piérola (cuadras 1 y 2). Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

San Antonio de Chaclla

Zonas afectadas: La interrupción se dará en la Asociación de Posesionarios MYPES Sector Villa del Sol Anexo 22 Jicamarca (manzanas EB, EC, ED, EE, EF y EG).

La interrupción se dará en la Asociación de Posesionarios MYPES Sector Villa del Sol Anexo 22 Jicamarca (manzanas EB, EC, ED, EE, EF y EG). Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Corte de luz el 14 de noviembre

Ventanilla

Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m.: Afecta al A.H. Oasis de Pachacútec Sct. III (Mzs. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y, Z), A.H. Sector Cerro Cachito (Mzs. O, S, T), A.H. San Pablo Pachacútec (Mzs. E, F, H, I, J), Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E) y Asoc. Mini Parque Industrial Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q).

Afecta al A.H. Oasis de Pachacútec Sct. III (Mzs. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y, Z), A.H. Sector Cerro Cachito (Mzs. O, S, T), A.H. San Pablo Pachacútec (Mzs. E, F, H, I, J), Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E) y Asoc. Mini Parque Industrial Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q). Desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: Incluye la Urb. La Bandera (Mzs. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F), Urb. Ex Comercial Ventanilla (Mzs. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 Prima), Agrup. Trab. Municipales Balle (Mz. C14B), Asoc. Viv. Las Brisas (Mzs. C6, C15), Malecón Andrés A. Cáceres (Mzs. C2, C3, C4), Calle Trompeteros (cdra. 1), Calle Las Castañitas (cdra. 1) y Urb. Juan Pablo II (Mzs. A, B, 15B, 15D, C15).

Los Olivos

Zonas afectadas: Se suspenderá la energía únicamente en las cuadras 21 y 22 de la avenida Luis Carranza.

Se suspenderá la energía únicamente en las Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

San Juan de Lurigancho