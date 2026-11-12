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¡Confirman CORTE DE LUZ en Lima por más de 10 horas! Revisa los distritos afectados el 13 y 14 de noviembre
El 13 y el 14 de noviembre, Lima y Callao experimentarán cortes de luz en diversas zonas. ¿Qué recomendaciones debes seguir y cuáles son los horarios?
Desde el viernes 13 hasta el sábado 14 de noviembre, Pluz Perú anunció una suspensión temporal del servicio eléctrico en diversos distritos de Lima y Callao. Es importante destacar que los cortes de luz se llevarán a cabo de manera programada en sectores y calles específicas, sin afectar a todo el distrito. En Líbero, te revelamos las zonas afectadas y sus horarios.
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Según el cronograma de cortes de luz compartido por la empresa, el viernes 13 de noviembre se interrumpirá el suministro eléctrico por un máximo de 10 horas en diversas localidades, incluyendo Callao, Rímac, Huacho, San Antonio de Chaclla y Barranca. ¿Cómo será el 14 de noviembre?
Anuncian corte de luz el 13 y 14 de noviembre en Lima y Callao.
Corte de luz este 13 de noviembre
Callao
- Zonas afectadas: La suspensión incluye el Jr. Lazareto (cuadras 6 y 7), Jr. Zepita (cuadras 10 y 11), Jr. Antonio Miró Quesada (cuadra 6) y Jr. Puno (cuadra 6).
- Hora de corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.
Rímac
- El corte alcanza la Av. Samuel de Alcázar (cuadra 11), Av. Morro de Arica (cuadras 5, 6 y 7), Calle Lorenzo de Villaseca (cuadras 5 y 6), Jr. Monitor Huáscar Norte (cuadras 5 y 6) y Av. Mayor Eléspuru s/n. También afecta la Calle 6 (cuadra 11), Calle 8 (cuadra 11), Calle 9 (cuadras 1, 2 y 3), Calle 10 (cuadra 1), Calle 15 (cuadra 10) y Calle 20 (cuadra 10).
- Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Barranca
- Zonas afectadas: El corte aplica para el suministro identificado como Cliente MT 73054U (S: 1566905), ubicado en el sector Atarjea Barranca.
- Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
Huacho
- Zonas afectadas: Se suspenderá el servicio en la Calle La Palma (cuadras 1 a 3), Pasaje San Martín, Jr. Atahualpa (cuadra 3) y Calle Nicolás de Piérola (cuadras 1 y 2).
- Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
San Antonio de Chaclla
- Zonas afectadas: La interrupción se dará en la Asociación de Posesionarios MYPES Sector Villa del Sol Anexo 22 Jicamarca (manzanas EB, EC, ED, EE, EF y EG).
- Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.
Corte de luz el 14 de noviembre
Ventanilla
- Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m.: Afecta al A.H. Oasis de Pachacútec Sct. III (Mzs. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y, Z), A.H. Sector Cerro Cachito (Mzs. O, S, T), A.H. San Pablo Pachacútec (Mzs. E, F, H, I, J), Agrup. Pob. Laderas del Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E) y Asoc. Mini Parque Industrial Cerro Cachito (Mzs. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q).
- Desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: Incluye la Urb. La Bandera (Mzs. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F), Urb. Ex Comercial Ventanilla (Mzs. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 Prima), Agrup. Trab. Municipales Balle (Mz. C14B), Asoc. Viv. Las Brisas (Mzs. C6, C15), Malecón Andrés A. Cáceres (Mzs. C2, C3, C4), Calle Trompeteros (cdra. 1), Calle Las Castañitas (cdra. 1) y Urb. Juan Pablo II (Mzs. A, B, 15B, 15D, C15).
Los Olivos
- Zonas afectadas: Se suspenderá la energía únicamente en las cuadras 21 y 22 de la avenida Luis Carranza.
- Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: El corte alcanzará a la Agrup. Fam. Portada de Belén (Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H), Agrup. Fam. Los Jardines de José Carlos Mariátegui Etp V (Mzs. A, B, C, D, E, H), Agrup. Fam. La Nueva Parcela (Mzs. K, L, M, N), Agrup. Fam. Nueva Generación Mz U4 Ampl. A y B (Mzs. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E), Agrup. Fam. Ampl. N° 3 José Carlos Mariátegui Zona XIV (Mz. U6C), Agrup. Fam. Pilar Nores de García (Mzs. U6K, U6M), Agrup. Fam. Cerrito El Huascarán (Mz. A), Agrup. Fam. Las Terrazas de San Gerónimo (Mz. B4) y Agrup. Mz. U4C Las Palmeras.
- Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
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