Falleció cómico 'Mondonguito' a los 67 años tras complicaciones de salud: familiares lo desconectaron

El mundo de la comicidad peruana está de luto. Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como 'Mondonguito', falleció este viernes 13 de noviembre a los 67 años, luego de atravesar semanas muy difíciles debido a complicaciones de salud. El querido humorista, recordado por sus ocurrencias y su trayectoria como cómico ambulante, permanecía internado en el Hospital Cayetano Heredia.

La hermana del artista estuvo a su lado durante sus últimas horas, luego de llegar desde Argentina la noche del miércoles para reencontrarse con él. Según la información proporcionada sobre el caso, Mondonguito esperaba su llegada y permaneció acompañado por sus seres queridos. Un día antes de su fallecimiento también recibió la visita de amigos y compañeros de la comicidad, quienes acudieron al hospital para expresarle su cariño y despedirse.

¿De qué murió 'Mondonguito' y qué enfermedad tenía?

El estado de salud del comediante se había deteriorado progresivamente desde octubre, cuando sufrió una descompensación respiratoria durante una gira por Chiclayo. Debido a esta complicación, fue internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde los médicos detectaron un cuadro de fibrosis pulmonar avanzada, acompañado de una infección respiratoria .

Mondonguito falleció tras días internado por una enfermedad pulmonar.

En las últimas semanas, el humorista necesitó asistencia permanente de oxígeno y permaneció bajo vigilancia médica especializada. Su situación se volvió aún más delicada tras sufrir una nueva descompensación, que obligó a incrementar el soporte respiratorio hasta niveles máximos. Su hija Patricia Zubiate había expresado públicamente la preocupación de la familia y reconocido que los médicos les habían advertido sobre la gravedad del cuadro.

¿Dónde será velado 'Mondonguito'?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, una de las últimas voluntades del artista era recibir el último adiós en el Ministerio de Cultura. También se realizaron gestiones para que sus restos sean velados en el Museo de la Nación y, según lo informado, la propuesta habría recibido el visto bueno inicial. Sin embargo, el procedimiento debe ser formalizado por un familiar directo, por lo que todavía corresponde esperar la confirmación de la familia.

¿Quién fue 'Mondonguito' y cómo inició su carrera artística?

José Lorenzo Zubiate Zegarra construyó una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo peruano. Desde muy pequeño estuvo vinculado al entretenimiento: comenzó a los nueve años como payaso y malabarista en un circo, antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la comicidad ambulante en el Centro de Lima.

Su popularidad creció especialmente en la década de los noventa, cuando llegó a la televisión gracias a su participación en Trampolín a la fama, conducido por Augusto Ferrando. Posteriormente, integró producciones como Ambulantísimo, Los reyes de la risa y Los ambulantes de la risa. También llevó su humor a escenarios internacionales, con presentaciones en distintos países de Europa.

Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, fue un popular cómico peruano.

Con más de cuatro décadas dedicadas a hacer reír al público, 'Mondonguito' se convirtió en un personaje emblemático de la comicidad popular peruana. Su partida representa una pérdida para el entretenimiento nacional y para una generación de artistas que encontraron en las calles y los escenarios una oportunidad para conquistar al público.