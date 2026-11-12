Esposa de Miguel Araujo RESPONDE CON TODO a una hincha de Cristal por video con jugador: "Me metiste el gol a mí"

Jacqueline Palomino, esposa de Miguel Araujo, se está volviendo más activa en sus redes sociales y comparte diversos momentos de su vida personal en sus plataformas. Esta vez, llamó la atención por una singular respuesta a una hincha de Sporting Cristal, club donde juega el defensa peruano.

Una usuaria llamada Antomilagros publicó un video con el trend viral de 'Chocolate de canela' y como protagonista aparecía el futbolista celeste en un partido en el estadio Alberto Gallardo. Este clip rápidamente tuvo diversas reacciones, pero lo que nunca se esperó la hincha, es que Jacqueline le contestaría.

"Ah bueno, me lleva la delantera Anto. Yo pidiéndole permiso a Miguel para hacerle ese video y ya me metiste el gol a mí . Ja ja ja ja, qué buena", comentó la esposa de Araujo, quien tomó de singular manera este hecho protagonizado de manera indirecta por el jugador.

Jacqueline Palomino comenta video viral de usuaria sobre video de Miguel Araujo.

Por otro lado, algunos usuarios no dudaron en comentar sobre la singular situación. "Mi ministra ya te iba a etiquetar para reportar este suceso, seguimos informando", "Ya te dio permiso la patrona", "Hermoso hombre de chocolate", "Jajajaja se pasó la verdad", "Hay permiso de la jefa... Así que chocolate".

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal de la Liga 1?

El próximo partido de Sporting Cristal será ante Cienciano, por la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro será clave para las aspiraciones del equipo celeste en la lucha por ganar el Clausura. Conoce la programación: