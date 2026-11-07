JB realiza divertida parodia de la 'bronca' entre Guede, Barcos, Ana Paula y Giuli Cunha: "Beso voladhiño"

La polémica que involucró a Pablo Guede y Hernán Barcos traspasó las canchas y llegó a la televisión peruana, pero no solo los hombres de fútbol fueron protagonistas en el altercado del último clásico entre Sporting Cristal vs Alianza Lima, también Ana Paula Consorte y Giuli Cunha . Esta vez, el programa 'JB Noticias' aprovechó la controversia para presentar una hilarante parodia que desató las carcajadas de los usuarios.

En un avance publicado por Jorge Benavides en sus redes sociales, se pueden apreciar divertidas imitaciones y ocurrencias, incluso se puede oír una peculiar frase: "Beso voladhiño", haciendo referencia a la acusación que lanzó la pareja de Paolo Guerrero contra Giuli Cunha, esposa del 'Pirata'.

Rápidamente, este video alcanzó miles de interacciones en los internautas, quienes no dudaron en comentar respecto a las escenas. Primero se observa el intercambio de palabras entre quienes serían el DT íntimo, Pablo Guede y el exjugador de Alianza Lima, Hernán Barcos en el Estadio Alberto Gallardo.

En otra escena, aparecen los personajes de Giuli Cunha quien le manda un beso volado a Paolo Guerrero y la reacción celosa de Ana Paula Consorte, que no duda en jalarle de los cabellos. Todo el sketch se podrá ver este sábado 7 de noviembre desde las 9.00 p. m. por Panamericana TV.

¿Qué pasó entre Pablo Guede y Hernán Barcos?

La polémica entre Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, y Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, comenzó durante el partido que ambos equipos disputaron el jueves 29 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Uno de los momentos más comentados ocurrió a los 67 minutos, cuando el 'Pirata' se acercó a la zona técnica para saludar al estratega argentino. Según las imágenes difundidas, Guede le habría dado la espalda y rechazado el saludo, lo que provocó un intercambio de palabras entre ambos.

La tensión no terminó con el pitazo final. De acuerdo con el relato de Barcos, cuando se dirigía a los vestuarios para saludar al personal de Alianza Lima, Guede volvió a acercarse y le habría dicho: "Pégame, pégame". El delantero aseguró que no entendía la reacción del entrenador y negó haberle faltado el respeto. Además, explicó que también tuvo un intercambio de palabras con la esposa del técnico, luego de que esta pasara por el lugar.