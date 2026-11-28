Este sábado 28 de noviembre, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día en Colombia. En esta ocasión, Líbero te ofrece todos los detalles sobre uno de los populares juego de azar en el país. Los interesados pueden consultar los resultados más recientes, los números ganadores y las estadísticas del sorteo. ¿Ya tienes tu boleto a la mano?

Sinuano Día de HOY, sábado 28 de noviembre, EN VIVO: resultados 14:38 Resultados del sorteo Sinuano Día de HOY Números ganadores: 0786 | La Quinta: 9 14:37 Transmisión del Sinuano Día 13:22 ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Sinuano Día de HOY, sábado 28 de noviembre! Sigue EN VIVO todos los detalles de este esperado sorteo de la lotería colombiana y descubre cuáles son los números ganadores de la jornada.

Pasos para reclamar los premios del Sinuano

Para verificar los resultados de tu apuesta, debes tomar en cuenta lo siguiente: