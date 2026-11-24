- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Sabah
- Boca Juniors vs Independiente R.
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Resultado Sinuano Día HOY, miércoles 25 de noviembre EN VIVO: qué jugó el último sorteo de la lotería
Consulta los resultados del Sinuano Día de este miércoles 25 de noviembre, revisa los números ganadores y la Quinta Balota y verifica si obtuviste un premio.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
Cada tarde, a las 2:30 p. m. en punto, miles de colombianos hacen una pausa en su rutina con la ilusión de escuchar las balotas que podrían cambiarles el cierre de mes. El Sinuano Día realizará su sorteo este miércoles 25 de noviembre de 2026, convocando a apostadores de Córdoba, la región Caribe y otras zonas del país. Si tienes tu colilla en la mano, aquí te contamos cuál fue el número ganador, cómo salió La Quinta y dónde consultar los resultados para comprobar si la suerte estuvo de tu lado.
¿A qué hora juega el Sinuano Día los domingos?
Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre: resultados del último sorteo
¿A qué hora juega el Sinuano Día?
El Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).
¡Bienvenidos!
Estamos listos para acompañarte en una nueva jornada del Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026. Sigue nuestra transmisión minuto a minuto y descubre los números ganadores, el resultado oficial y todos los detalles del chance.
El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.
¿En qué canal se transmite el Sinuano?
El canal regional Telecaribe transmite en vivo los sorteos de El Sinuano para que los participantes puedan conocer los resultados.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90