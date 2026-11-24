Cada tarde, a las 2:30 p. m. en punto, miles de colombianos hacen una pausa en su rutina con la ilusión de escuchar las balotas que podrían cambiarles el cierre de mes. El Sinuano Día realizará su sorteo este miércoles 25 de noviembre de 2026, convocando a apostadores de Córdoba, la región Caribe y otras zonas del país. Si tienes tu colilla en la mano, aquí te contamos cuál fue el número ganador, cómo salió La Quinta y dónde consultar los resultados para comprobar si la suerte estuvo de tu lado.

¿A qué hora juega el Sinuano Día los domingos?

Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre: resultados del último sorteo 13:04 ¿A qué hora juega el Sinuano Día? El Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026, se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). 13:03 ¡Bienvenidos! Estamos listos para acompañarte en una nueva jornada del Sinuano Día de HOY, miércoles 25 de noviembre de 2026. Sigue nuestra transmisión minuto a minuto y descubre los números ganadores, el resultado oficial y todos los detalles del chance.

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.

¿En qué canal se transmite el Sinuano?

El canal regional Telecaribe transmite en vivo los sorteos de El Sinuano para que los participantes puedan conocer los resultados.