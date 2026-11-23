- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Final de Miss Universo 2026 HOY: a qué hora inicia y dónde ver EN VIVO el certamen de belleza internacional
Conoce a qué hora inicia la gran final, dónde ver EN VIVO el Miss Universo 2026 y cómo llega la peruana Luren Márquez a la esperada competencia internacional.
La cuenta regresiva para conocer a la nueva reina de belleza del mundo está por terminar. 116 candidatas de diferentes países se preparan para una de las noches más esperadas del año, en la que una de ellas cumplirá el sueño de llevarse la corona de Miss Universo 2026. Perú también tiene motivos para ilusionarse con la participación de Luren Márquez, quien buscará dejar en alto el nombre del país. ¿A qué hora comenzará la gran final y dónde podrás verla EN VIVO? Conoce todos los detalles.
PUEDES VER: Novia de Martín Távara comparte fuerte mensaje tras no clasificar a semifinales y confirmar salida de Cristal
¿A qué hora inicia la final de Miss Universo 2026?
La organización de Miss Universo programó la gran final de su edición número 75 para el martes 24 de noviembre. La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p. m. (hora del este de Estados Unidos), mientras que en Puerto Rico, sede del concurso, serán las 9:00 p. m.
- Perú: 8:00 p. m.
- Colombia: 8:00 p. m.
- Ecuador: 8:00 p. m.
- México (CDMX): 7:00 p. m.
- Estados Unidos (costa este): 8:00 p. m.
- Estados Unidos (costa oeste): 5:00 p. m.
- Puerto Rico: 9:00 p. m.
- Argentina: 10:00 p. m.
- Chile: 10:00 p. m.
116 candidatas competirán por suceder a la mexicana Fátima Bosch.
¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO por país?
Los seguidores del certamen podrán disfrutar de la competencia mediante diferentes canales de televisión y plataformas digitales. Telemundo será una de las principales señales encargadas de llevar la ceremonia a los espectadores, mientras que Universal+ tendrá cobertura para distintos países de Latinoamérica.
- Perú: Telemundo Internacional y Universal+.
- México: Telemundo Internacional y Universal+.
- Estados Unidos: Telemundo y Peacock en español; REELZ ofrecerá la transmisión en inglés.
- Colombia: Telemundo Internacional y Universal+.
- Ecuador: Ecuavisa, Ecuavisa Play, Telemundo Internacional y Universal+.
- Puerto Rico: Wapa TV y Wapa.tv.
- Chile: Mega y MegaGO.
- Argentina: Telemundo Internacional y Universal+.
¿Dónde será la final de Miss Universo 2026?
La edición número 75 de Miss Universo se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico. Este escenario recibirá a las 116 representantes que competirán por el título internacional en una celebración especial por los 75 años del certamen.
La elección de Puerto Rico como sede convierte esta edición en una celebración especial para el territorio caribeño, que ya ha albergado anteriormente el concurso. Además, la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.
La final de Miss Universo 2026 se celebrará n el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.
¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2026?
Un total de 116 candidatas buscarán conquistar al jurado y conseguir un lugar entre las semifinalistas. La competencia reúne a representantes de diferentes continentes, con propuestas culturales y estilos propios que buscan destacar en cada presentación. Entre las representantes latinoamericanas que participan en esta edición se encuentran:
- Perú: Luren Márquez.
- México: María Vargas.
- Colombia: María Alejandra López.
- Venezuela: Clara Vegas Goetz.
- Argentina: Daiana Pereyra.
- Brasil: Marcella Kozinski.
- Chile: Dominga López.
- Ecuador: Dalia Bucaram.
- Costa Rica: Mariale Acosta.
- República Dominicana: Melissa Núñez.
- Paraguay: Gretha Matiauda.
- Panamá: Gabriela González.
- Nicaragua: Jasmine Blandford.
- Bolivia: Valeria Mena.
Luren Márquez: la representante de Perú a Miss Universo 2026
La representante peruana Luren Márquez, de 27 años y originaria de Ica, llega a la gran final después de completar las principales actividades preliminares del concurso. La modelo busca conseguir una destacada participación y lograr que Perú vuelva a tener protagonismo en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.
Luren Márquez es la representante de Perú en Miss Universo 2026.
Durante la competencia preliminar del domingo 22 de noviembre, la peruana participó en las categorías de traje de baño y vestido de gala. Para su primera presentación lució un bikini celeste de dos piezas acompañado de una capa azul, mientras que para la segunda eligió una creación dorada del diseñador peruano José Zafra.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90