La cuenta regresiva para conocer a la nueva reina de belleza del mundo está por terminar. 116 candidatas de diferentes países se preparan para una de las noches más esperadas del año, en la que una de ellas cumplirá el sueño de llevarse la corona de Miss Universo 2026. Perú también tiene motivos para ilusionarse con la participación de Luren Márquez, quien buscará dejar en alto el nombre del país. ¿A qué hora comenzará la gran final y dónde podrás verla EN VIVO? Conoce todos los detalles.

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¿A qué hora inicia la final de Miss Universo 2026?

La organización de Miss Universo programó la gran final de su edición número 75 para el martes 24 de noviembre. La ceremonia principal comenzará a las 8:00 p. m. (hora del este de Estados Unidos), mientras que en Puerto Rico, sede del concurso, serán las 9:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Colombia: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Ecuador: 8:00 p. m.

8:00 p. m. México (CDMX): 7:00 p. m.

7:00 p. m. Estados Unidos (costa este): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Estados Unidos (costa oeste): 5:00 p. m.

5:00 p. m. Puerto Rico: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Chile: 10:00 p. m.

116 candidatas competirán por suceder a la mexicana Fátima Bosch.

¿Dónde ver Miss Universo 2026 EN VIVO por país?

Los seguidores del certamen podrán disfrutar de la competencia mediante diferentes canales de televisión y plataformas digitales. Telemundo será una de las principales señales encargadas de llevar la ceremonia a los espectadores, mientras que Universal+ tendrá cobertura para distintos países de Latinoamérica.

Perú: Telemundo Internacional y Universal+.

Telemundo Internacional y Universal+. México: Telemundo Internacional y Universal+.

Telemundo Internacional y Universal+. Estados Unidos: Telemundo y Peacock en español; REELZ ofrecerá la transmisión en inglés.

Telemundo y Peacock en español; REELZ ofrecerá la transmisión en inglés. Colombia: Telemundo Internacional y Universal+.

Telemundo Internacional y Universal+. Ecuador: Ecuavisa, Ecuavisa Play, Telemundo Internacional y Universal+.

Ecuavisa, Ecuavisa Play, Telemundo Internacional y Universal+. Puerto Rico: Wapa TV y Wapa.tv.

Wapa TV y Wapa.tv. Chile: Mega y MegaGO.

Mega y MegaGO. Argentina: Telemundo Internacional y Universal+.

¿Dónde será la final de Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, Puerto Rico. Este escenario recibirá a las 116 representantes que competirán por el título internacional en una celebración especial por los 75 años del certamen.

La elección de Puerto Rico como sede convierte esta edición en una celebración especial para el territorio caribeño, que ya ha albergado anteriormente el concurso. Además, la mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

La final de Miss Universo 2026 se celebrará n el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2026?

Un total de 116 candidatas buscarán conquistar al jurado y conseguir un lugar entre las semifinalistas. La competencia reúne a representantes de diferentes continentes, con propuestas culturales y estilos propios que buscan destacar en cada presentación. Entre las representantes latinoamericanas que participan en esta edición se encuentran:

Perú: Luren Márquez.

Luren Márquez. México: María Vargas.

María Vargas. Colombia: María Alejandra López.

María Alejandra López. Venezuela: Clara Vegas Goetz.

Clara Vegas Goetz. Argentina: Daiana Pereyra.

Daiana Pereyra. Brasil: Marcella Kozinski.

Marcella Kozinski. Chile: Dominga López.

Dominga López. Ecuador: Dalia Bucaram.

Dalia Bucaram. Costa Rica: Mariale Acosta.

Mariale Acosta. República Dominicana: Melissa Núñez.

Melissa Núñez. Paraguay: Gretha Matiauda.

Gretha Matiauda. Panamá: Gabriela González.

Gabriela González. Nicaragua: Jasmine Blandford.

Jasmine Blandford. Bolivia: Valeria Mena.

Luren Márquez: la representante de Perú a Miss Universo 2026

La representante peruana Luren Márquez, de 27 años y originaria de Ica, llega a la gran final después de completar las principales actividades preliminares del concurso. La modelo busca conseguir una destacada participación y lograr que Perú vuelva a tener protagonismo en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo.

Luren Márquez es la representante de Perú en Miss Universo 2026.

Durante la competencia preliminar del domingo 22 de noviembre, la peruana participó en las categorías de traje de baño y vestido de gala. Para su primera presentación lució un bikini celeste de dos piezas acompañado de una capa azul, mientras que para la segunda eligió una creación dorada del diseñador peruano José Zafra.