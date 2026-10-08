Ivana Yturbe y Beto Da Silva se han consolidado como una de las parejas más sólidas del medio, destacándose por la ausencia de controversias en su matrimonio. Hoy, jueves 8 de octubre, ambos celebraron emocionados el cumpleaños número cinco de su hija Almudena. La modelo se mostró muy conmovida frente al post que su esposo dedicó a su 'engreída'.

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Ivana Yturbe ‘rompe en llanto’ ante emotiva promesa de Beto Da Silva a su hija por su cumpleaños

A través de su cuenta oficial de Instagram, Beto Da Silva no dudó en resaltar el inmenso amor que siente por su hija, quien acaba de cumplir un año más de vida. Asimismo, no dudó en realizarle una promesa pública, lo cual ocasionó que Ivana se emocionara por tan nostálgica dedicatoria de un padre a su hija.

Beto Da Silva comparte emotivo mensaje a su hija por su cumpleaños número cinco.

Hoy cumple 5 años mi Almudena, Hablemos de un corazón puro y generoso, del arte de saber vivir cada momento con profunda intensidad, así es Almudena. Una niña que nació amando a los demás, cuidándonos y disfrutando las pequeñas cosas de la vida, se leía en la primera parte de su post.

Ivana Yturbe se emociona con mensaje de Beto Da Silva a su hija por su cumpleaños número cinco.

Nos sorprende y enseña algo nuevo todos los días. Basta que me mire con esos ojos almendrados y todo lo demás me deja de importar. Te soñamos tanto, hoy es un privilegio verte crecer. Mi niña amada, deseo que seas profundamente feliz y que cumplas todos tus sueños, ya cumpliste el mío desde el primer día. Seré tu escudo para siempre, hija. Te amo más allá de la vida, añadió.

De inmediato, la publicación generó diversas reacciones. Yturbe respondió con emojis de caritas llorando, evidenciando su emoción y ternura frente a tal noble promesa del futbolista.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva cantaron el 'Feliz cumpleaños' a su hija

Ambos padres de familia, desde muy temprano, sorprendieron a su menor hija con un tierno gesto al cantarle el feliz cumpleaños en la cama, apenas la pequeñita se levantó.

La exchica reality y el deportista se mostraron muy unidos y felices ante el onomástico de Almudena. “Feliz vida a la niña de mis sueños”, añadió Ivana.