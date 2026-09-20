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DT de Garcilaso sobre ausencia de Da Silva en convocatoria de Perú: "Estaba esperanzado con algún llamado"

Lisandro Greppo reveló su postura ante la ausencia de Beto da Silva en la lista de convocados de Mano Menezes para esta fecha FIFA.

Antonio Vidal
DT de Garcilaso sobre ausencia de Da Silva en convocatoria de Perú. Foto: composición Líbero/Entre Bolas
DT de Garcilaso sobre ausencia de Da Silva en convocatoria de Perú. Foto: composición Líbero/Entre Bolas
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Una de las ausencias en la lista de convocados de Mano Menezes para la selección peruana fue Beto da Silva. El jugador de Deportivo Garcilaso viene con un buen presente en este Torneo Clausura, por lo que muchos seguidores de la Liga 1 esperaban que el conocido como 'Betoto' fuera parte de la nómina para los amistosos internacionales por fecha FIFA.

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En este sentido, Lisandro Greppo, DT del 'Pedacito de Cielo', se pronunció sobre el tema y dejó determinantes comentarios. El técnico argentino manifestó que, al igual que Da Silva, otros futbolistas bajo su mando esperaban recibir algún llamado. "Beto como otros estaban esperanzados con algún llamado”, fueron las primeras palabras del técnico.

Además, complementó y señaló que es su deber opinar sobre el tema selección. “Pero como dije ayer en la conferencia, no me compete a mí opinar sobre quién está y quién no, solo decirte que estoy muy agradecido con la calidad de jugadores que tenemos y con el momento que están viviendo", finalizó.

¿Qué dijo Lisandro Greppo sobre la para que tendrá Deportivo Garcilaso?

El entrenador de 49 años no fue ajeno a la para que habrá por los amistosos internacionales por fecha FIFA. Ante la consulta sobre si esto perjudicaría a los celestes en su buen desempeño, expresó lo siguiente.

"Eso es relativo, me ha tocado vivir en diferentes momentos situaciones así y a veces de una manera y a veces de otra. La realidad es tener un buen plantel, de tener los pies sobre la tierra, de confiar en lo que se hace. Después es muy poco el tiempo que queda, así que no hay problema, vamos para adelante".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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