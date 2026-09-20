Jean Ferrari reveló cuándo la selección peruana se estrenará en la altura: "Paciencia"

Jean Ferrari conversó con los medios y fue claro con respecto a la posibilidad de que la selección peruana juegue en la altura. Como se recuerda, se busca llevar a los equipos más fuertes del continente fuera de Lima, con el objetivo de tener mayores posibilidades de conseguir una victoria. En este sentido, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol también se refirió a los jugadores que actúan en la altura, pero que no han sido convocados por Mano Menezes.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el estreno de la selección peruana en la altura?

En primera instancia, al ser consultado sobre la ausencia de más futbolistas que juegan en la altura, comentó: "Hay que tener paciencia, ya van a haber algunos partidos amistosos en altura, lo más probable es que en noviembre tengamos partidos en altura y la convocatoria está abierta para todos y todos tendrán su momento".

Sin embargo, el representante de la FPF no dio detalles sobre qué rivales se llevarán a la altura, pero sí manifestó que en noviembre se verá la posibilidad de que se juegue en Arequipa y Cusco.

"Todavía no puedo dar adelanto (sobre los rivales). La intención, las ganas y la necesidad nos está llevando a que en noviembre está la posibilidad de poder jugar en Arequipa y en Cusco", complementó.

Jean Ferrari habló sobre los partidos de Perú en la altura

¿Qué selecciones se quiere llevar a la altura?

Aunque de momento no hay información oficial, todo parece indicar que los países con mayor prioridad para jugar en la altura serían Brasil y Argentina, equipos que históricamente han sido muy superiores a la Bicolor. Sobre todo la Albiceleste, contra la que hemos tenido malos resultados. Otra posibilidad es que sea incluido Uruguay.

Próximo partido de Perú

El próximo partido de la selección peruana será ante Estados Unidos, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro está programado para el sábado 26 de septiembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).