¿Por qué Sporting Cristal no podría jugar los play offs por el título así sea campeón del Clausura?

Tras una buena racha de tres victorias consecutivas y otros resultados, Sporting Cristal vuelve a la vida en la Liga 1 y necesita mantenerse por esa senda si quiere ser campeón nacional a fin de año. Sin embargo, además de conquistar el Torneo Clausura, es imperativo que los ‘celestes’ cumplan con un requisito que, de momento, les resulta adverso.

Al encontrarse ya muy lejos del primer y segundo lugar de la Tabla Acumulada, la única vía que le queda a Sporting Cristal para pelear el título nacional es ganar sí o sí el Torneo Clausura. De conseguirlo, podría clasificar a la semifinal y así seguir soñando con la estrella 21 en su palmarés.

No obstante, las bases de la Liga 1 le exigen cumplir estrictamente con el requisito de ubicarse dentro de los ocho primeros puestos de la tabla anual. De lo contrario, ganar el segundo torneo corto de la temporada de nada le servirá para acceder a esa ansiada instancia decisiva por el campeonato absoluto.

El verdadero dolor de cabeza para el cuadro cervecero radica en que actualmente no alcanza esa meta. Tras un mal Apertura —donde acabó en la casilla 12 con 19 puntos, lejos de los 40 del líder Alianza Lima—, el cuadro rimense marcha noveno en la tabla anual con 38 unidades, a dos de Alianza Atlético, que ocupa el octavo lugar.

A pesar de esa deuda en el acumulado, el panorama en el Clausura es esperanzador para su afición. Sporting Cristal marcha tercero con 19 puntos, solo un punto por debajo de Universitario y a tres del líder Deportivo Garcilaso, por lo que está obligado a seguir ganando para adueñarse del certamen y también escalar en la tabla general.

Sporting Cristal apunta a ganar el Torneo Clausura

¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?

Los cruces semifinales de los playoffs reunirán a los ganadores del Apertura y Clausura junto a las dos mejores escuadras del Acumulado. Si el vencedor de un torneo corto queda a su vez entre los dos primeros puestos anuales, avanzará a la gran final. Eso sí, como ya se mencionó, los campeones deben quedar entre los ocho primeros de la tabla acumulada.

De conseguir Alianza Lima el Clausura tras haber alzado el Apertura, obtendrá el título nacional de forma automática. Ante este escenario, del segundo al cuarto de la tabla general disputarán los playoffs buscando llegar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores: el mejor posicionado irá directo a una final, en tanto los dos restantes disputarán las semifinales.