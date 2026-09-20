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ALERTA MÁXIMA en Walmart: tenía prohibido de por vida entrar a esta famosa tienda y su regreso terminó de la peor manera
Un hombre vetado de Walmart fue detenido en Carolina del Norte por presuntamente robar videojuegos y otros productos por un valor superior a US$100.000.
Un hombre que tenía prohibido de por vida ingresar a cualquier tienda Walmart en Estados Unidos volvió a ser detenido, esta vez por un presunto intento de robo de productos electrónicos en un establecimiento de Carolina del Norte. El caso ocurrió en la localidad de Locust y volvió a poner al sospechoso en el radar de las autoridades.
El incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 3 p. m. en un Walmart de West Main Street, en Locust.
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Hombre con prohibición de por vida en Walmart es sorprendido robando en una tienda de Carolina del Norte
El incidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del miércoles en el Walmart ubicado en West Main Street, en Locust, una localidad situada a unos 40 kilómetros al noreste de Charlotte, Carolina del Norte. Según informó The Charlotte Observer, el detenido fue identificado como Marcel Henderson, de 22 años, originario de Columbia, Carolina del Sur. La policía de Locust señaló que Henderson ya era conocido por los investigadores y que fue detenido sin incidentes cuando presuntamente intentaba ocultar varios productos electrónicos.
La mercancía involucrada en el último caso tenía un valor aproximado de 1.900 dólares. Según los documentos judiciales, se trataba de videojuegos cuyos dispositivos de seguridad habían sido retirados.
La policía también indicó que Henderson tenía cuatro órdenes de arresto activas relacionadas con presuntos hurtos cometidos durante los últimos 18 meses. Al sumar esos casos con el más reciente, el valor de los productos que presuntamente habría intentado sustraer en establecimientos de Locust superaría los 8.000 dólares.
Walmart en Carolina del Norte reporta pérdidas de más de 100.000 dólares
El caso adquiere mayor relevancia debido a los antecedentes atribuidos al joven. Según la policía de Locust, Henderson también tiene otras cinco órdenes de arresto activas por delitos graves de naturaleza similar en distintas jurisdicciones.
Las autoridades aseguraron que Henderson tiene una prohibición permanente para ingresar a cualquier establecimiento de Walmart. A pesar de esta restricción, habría regresado a una de las tiendas de la cadena en Estados Unidos, donde terminó nuevamente bajo arresto. "La pérdida total aproximada en todos los establecimientos Walmart afectados, que se cree que fueron robados por Henderson, supera los 100.000 dólares", informó la policía, según citó The Charlotte Observer.
Luego de ser detenido, Henderson fue llevado a la cárcel del condado de Stanly, donde fue notificado de las órdenes de arresto pendientes por presuntos delitos de hurto mayor e intento de hurto, así como por un cargo menor relacionado con allanamiento. El caso permanece en manos de la justicia y las acusaciones en su contra deberán determinarse a medida que avance el proceso judicial.
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