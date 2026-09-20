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Matías Córdova da fuerte comentario sobre rivalidad con Pedro Gallese en Perú: "Competencia"

El portero de Comerciantes Unidos fue claro tras ser consultado sobre la competencia por los tres palos con Pedro Gallese, ídolo de la selección peruana.

Antonio Vidal
Matías Córdova da fuerte comentario sobre rivalidad con Pedro Gallese en Perú. Foto: composición Líbero/IG
Matías Córdova da fuerte comentario sobre rivalidad con Pedro Gallese en Perú. Foto: composición Líbero/IG
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Cada vez falta menos para que la selección peruana mida fuerzas con Estados Unidos en un amistoso por fecha FIFA. Ante ello, una de las principales interrogantes entre los hinchas de la Bicolor es quién tendrá la responsabilidad de custodiar el arco. Para estos compromisos, Mano Menezes convocó a Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova. Este último habló sobre la competencia por el puesto con dos arqueros de gran experiencia.

La Bicolor viene trabajando en la búsqueda de un esperado recambio generacional y, en ese contexto, una de las dudas que surge es quién será el encargado de asumir la titularidad en el arco durante los próximos años, cuando Gallese deje la portería del combinado nacional.

Fabio Gruber no jugará para la selección peruana.

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Matías Córdova sobre competencia con Pedro Gallese

Ante la consulta sobre cómo ve la situación de porteros en la Bicolor, Córdova manifestó que existe mucha competencia y eso le genera bastantes expectativas.

"En el puesto de arquero está Pedro Galle, ídolo en la selección peruana y Diego Romero, ¿Cómo evalúas este presente de los arqueros? No, muy bien. Hay muchísima competencia. Siempre la convocatoria se espera con mucha expectativa porque uno sabe la competencia que hay y con mucha ilusión ahora estar acá", expresó el golero de Las Águilas Cutervinas.

En otro momento, el portero de 24 años habló sobre su buen presente en Comerciantes, manifestando su deseo de mejorar para ayudar al equipo. "Personalmente bien también. Ya es algo que trato de mantener desde la apertura, pero también colectivamente me gustaría mejorar la situación de mi equipo y también tengo que seguir mejorando para ayudar al equipo un poco más, con un nivel competitivo también".

Matías Córdova rompe su silencio sobre su pasado en Sporting Cristal

En otro momento, Córdova fue consultado sobre su pasado en Sporting Cristal, donde fue formado como jugador. Ante ello, señaló que no pudo tener los minutos necesarios por lo que tuvo que salir de préstamo en varias ocasiones. "Sí. Cuando pertenecí a Cristal tuve un par de préstamos para buscar minutos y ahora ha dado frutos porque estoy jugando en Primera y ahora estoy en selección".

Finalmente, habló sobre la posibilidad de volver a Lima para la siguiente temporada, donde dejó en claro que mantiene contrato con Comerciantes. "Sí, claro. Definitivamente, uno siempre busca progresar. Conseguir unas mejores oportunidades, pero yo todavía tengo contrato en mi club y estoy pensando en terminar el año bien".

Matías Córdova habló sobre su presente en Comerciantes Unidos. Foto: cordovasportsmanagement

Matías Córdova habló sobre su presente en Comerciantes Unidos. Foto: cordovasportsmanagement

¿Cuándo juega Perú contra Estados Unidos?

Perú contra Estados Unidos jugarán el sábado 26 de septiembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por un amistoso de fecha FIFA. El partido se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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