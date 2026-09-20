Fabio Gruber no jugará para la selección peruana y en su lugar convocaron a Alfonso Barco

Hace poco salió la convocatoria de Mano Menezes a la selección peruana para los partidos amistosos de fecha FIFA y uno de los nombres que volvió a aparecer fue el de Fabio Gruber. Lamentablemente, recién se confirmó que el defensor no jugará para la Bicolor y en su lugar hubo un nuevo nominado.

De acuerdo con información de la misma FPF, el combinado nacional no podrá contar con el central del Mainz 05. Por ello, en condición de emergencia, el director técnico brasileño decidió llamar a Alfonso Barco, que lleva meses jugando en el fútbol europeo.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa que el jugador Fabio Gruber del FSV Mainz 05 de Alemania ha sido desafectado de la presente convocatoria de la Bicolor debido a una lesión”, indicó la selección peruana en sus redes sociales.

Fabio Gruber desconvocado de la selección peruana.

De esta forma, se espera que el defensor nacional se recupere pronto para que pueda estar presente en los siguientes duelos del combinado incaico. Además, atravesaba un gran momento en la Bundesliga debido a que su club marcha, de forma sorpresiva, en la quinta casilla.

Trayectoria de Fabio Gruber

Estos han sido sus clubes: