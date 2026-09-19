Partidos de Perú en la fecha FIFA: rivales, calendario y todo lo que se viene

La selección peruana ya tiene definido su calendario para la próxima fecha FIFA. El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará una serie de cuatro amistosos internacionales entre septiembre y octubre, como parte de la preparación de la Bicolor para el nuevo proceso competitivo. Los rivales serán Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, todos en territorio norteamericano.

La gira comenzará el sábado 26 de septiembre con el duelo ante Estados Unidos en Orlando. Tres días después, Perú volverá a jugar frente a México en Nueva Jersey. Luego, el equipo nacional viajará a Canadá para enfrentar al combinado local y finalmente cerrará esta seguidilla de partidos contra Colombia en Miami.

¿Cuándo juega Perú en la fecha FIFA?

El primer partido de Perú será contra Estados Unidos, en el Inter&Co Stadium de Orlando. El encuentro está programado para el sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana). Será el primer examen de la Bicolor en esta fecha FIFA.

Posteriormente, el martes 29 de septiembre, la selección peruana se medirá con México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El partido está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana).

La actividad continuará el sábado 3 de octubre, en el que Perú enfrentará a Canadá en el Saputo Stadium de Montreal, desde la 1.00 p. m. Finalmente, el martes 6 de octubre, la Bicolor cerrará su calendario ante Colombia en Miami, desde las 6.00 p. m.

Perú enfrentará a Estados Unidos en su primer amistoso de fecha FIFA.

Calendario de partidos de Perú

Estos son los cuatro compromisos que tendrá la selección peruana durante esta fecha FIFA:

Estados Unidos vs. Perú: sábado 26 de septiembre, 3.30 p. m. - Inter&Co Stadium, Orlando.

México vs. Perú: martes 29 de septiembre, 8.00 p. m. - Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey.

Canadá vs. Perú: sábado 3 de octubre, 1.00 p. m. - Saputo Stadium, Montreal.

Colombia vs. Perú: martes 6 de octubre, 6.00 p. m. - Miami.

Los cuatro partidos permitirán a Mano Menezes continuar evaluando alternativas y darle minutos a los futbolistas convocados. La convocatoria presentada para estos compromisos está conformada por 26 jugadores y combina futbolistas con experiencia internacional y nuevas opciones para el proceso de la selección peruana.

Lista de convocados de la selección peruana para amistosos de fecha FIFA.

Además, la agenda contempla cuatro rivales que participaron en el Mundial 2026. Para Perú, será una oportunidad de medir su funcionamiento ante selecciones de distintos estilos y continuar construyendo el plantel que afrontará los siguientes desafíos internacionales.