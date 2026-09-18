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Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana

De no sumar minutos en el Torneo Clausura a darle la victoria a la selección peruana como capitán y abrir el debate sobre si debe tener minutos en el esquema de Guede.

Antonio Vidal
Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero
Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero
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La selección peruana se encuentra preparándose para lo que será su amistoso internacional ante Estados Unidos. Sin embargo, a la par de esta noticia, se vienen realizando los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde varios jóvenes jugadores han sido convocados para representar a la Blanquirroja sub 20 y una de las figuras es Piero Cari.

El mediocampista de Alianza Lima, quien viene teniendo pocas oportunidades bajo el mando de Pablo Guede, volvió a ser noticia tras marcar el tanto que abrió el camino para la victoria de Perú en su segundo partido del torneo, precisamente frente a Chile. Su anotación contribuyó al triunfo por 2-0 ante la Roja y reavivó el debate sobre si debería contar con más minutos en el Torneo Clausura.

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Así fue el gol de Piero Cari que dio el triunfo a la selección peruana

Todo proviene desde el tiro de esquina donde tras un balón a media altura, el volante de Alianza Lima se encontró el balón y no dudó en sacar un fuerte disparo que terminó venciendo la portería rival.

Cabe mencionar que Cari es el capitán de este combinado por lo que tras su participación, muchos hinchas esperan que pueda volver a tener minutos en el equipo de Pablo Guede.

Perú le ganó 2-0 a Chile. Foto: Movistar Deportes

Perú le ganó 2-0 a Chile. Foto: Movistar Deportes

Próximo partido de la selección peruana sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Tras esta victoria, la Bicolor deberá enfrentarse a Panamá este domingo 20 de septiembre, donde buscarán su pase a las semifinales de esta competición.

  • 20 de septiembre | Grupo A | Perú vs. Panamá | Estadio Marcelo Bielsa | 1.00 p. m. (6.00 p. m. GMT)
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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