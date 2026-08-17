Se reveló el verdadero motivo por el cual Piero Cari no juega en Alianza Lima

Kevin Quevedo vive sus peores momentos en Alianza Lima, luego de que Pablo Guede confirmó que no contará con él para el resto de la temporada. Ahora, un nuevo caso ha llamado la atención en la hinchada blanquiazul ante la posibilidad de que otro futbolista del cuadro íntimo siga los mismos pasos que Quevedo: estamos hablando de Piero Cari, quien al igual que el extremo de 29 años, lleva varias fechas sin ser considerado por el comando técnico.

Ante la preocupación de que el joven mediocampista de 18 años sea otro de los 'borrados' por Pablo Guede, en las últimas horas ha salido a la luz nueva información sobre la situación actual del jugador, la cual sería completamente distinta a la de Quevedo. En ese sentido, el club ya tendría definidos sus planes a futuro con Cari.

¿Por qué Piero Cari no juega en Alianza Lima?

Según información del periodista Gerson Cuba, Piero Cari no ha sido convocado para los últimos encuentros de Alianza Lima debido a que estaba con la selección peruana sub-20. No obstante, el comunicador señaló que el mediocentro no ha sido dado de baja como Quevedo e, incluso, podría reaparecer en el próximo encuentro ante Melgar de Arequipa.

“Durante la semana confirmamos que la ausencia de Piero Cari (ante UTC), se dará debido a que se encuentra con la selección peruana sub-20. Sin embargo, esta semana podría ser reconsiderado por Alianza Lima de cara al próximo partido ante Melgar de Arequipa”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Piero Cari podría reaparecer con Alianza Lima en la próxima fecha ante Melgar.

¿Cuándo fue el último partido de Piero Cari con Alianza Lima?

La última vez que Piero Cari tuvo minutos con Alianza Lima fue el pasado 31 de mayo en el empate 1-1 frente a FC Cajamarca, por la fecha 17 del Torneo Apertura. Desde entonces, el volante no ha vuelto a jugar con camiseta blanquiazul, ya sea por decisión técnica o por su llamado a la selección sub-20.

Números de Piero Cari con Alianza Lima en 2026

La participación de Piero Cari en Alianza Lima es, hasta la fecha, muy discreta. El futbolista solo ha jugado seis partidos en lo que va del año (4 por el Torneo Apertura y 2 por Copa Libertadores); asimismo, no registra goles anotados ni asistencias.