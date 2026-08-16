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Christian Cueva rotundo contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero: "Me está llegando al..."
Christian Cueva dio rotundo comentario contra Reimond Manco luego de que critique el rendimiento de Paolo Guerrero con Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1.
Reimond Manco se ha vuelto objeto de críticas luego de los fuertes comentarios contra Paolo Guerrero y su rendimiento con Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ante ello, Christian Cueva fue entrevistado y tuvo fuertes palabras contra el exjugador de fútbol.
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Christian Cueva dio fuerte comentario contra Reimond Manco por criticar a Paolo Guerrero
En conversación con el programa 'La Parrilla del Loco', Cueva fue consultado por Juan Manuel Vargas sobre Manco, quien en los últimos días fue tendencia por los comentarios de Guerrero en donde recrimina que lo critiquen y todo apuntaba a que se refería al exjotita.
El popular ‘Aladino’ mencionó que le disgusta que el ahora comentarista deportivo habla fuerte sobre los jugadores de la Liga 1 y sobre todo contra el delantero de Alianza Lima, ya que siente que el ‘Depredador’ es un gran profesional que se prepara cada partido y sus criticas no son buenas.
"Ya me está llegando al recontra. Pasó hace poco con Paolo Guerrero. Quizás no fue un buen partido, pero antes del partido no dijeron que estos partidos no son para él. Tiene que pasar el partido para decir las cosas, ya está demás. Él sabe porque yo lo he llamado mil veces. No tengo nada contra él", empezó diciendo.
"Una vez lo encontré viajando a Huánuco y se puso la capucha y se fue, ya imagínate pues, se me chorreó", continuó. "Decir que Paolo no está para estos partidos, eso se dice antes. Paolo viene bien, el tipo se cuida, es un profesional, entonces no jodas, pues. Esperas que pase un mal partido para decir que no son para él, que no esto. Hermano si tú piensas así, háblalo antes diciendo que este partido se juegue con un punta solamente, den una opinión. Pero si pasa el partido y no fue bueno, dicen para que ch.. lo ponen a Paolo, no jodas", finalizó.
¿Qué dijo Reimond Manco contra Paolo Guerrero?
"Para mí, hay partidos en los que Paolo podría arrancar y hay otros en los que no. Eso le podría venir muy bien, porque no se le expondría a este tipo de partidos como en el empate frente a Boys", mencionó Reimond Manco sobre Paolo Guerrero luego del partido entre Alianza Lima y Sport Boys.
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