Cristian Paulucci, DT de UTC, dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras derrota: "Equipo..."

Alianza Lima ganó 1-0 a UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria. Luego de este resultado, Cristian Paulucci, técnico del cuadro cajamarquino salió al frente para dar un fuerte calificativo al club blanquiazul.

Cristian Paulucci, técnico de UTC, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras derrota

En conferencia de prensa, Paulucci fue consultado sobre el partido que sostuvo con UTC ante Alianza, ya que el resultado final fue por la mínimo, sin embargo, para el argentino ante un club grande hay que hacer el doble de esfuerzo para conseguir una victoria y más de visita.

"Creo que teníamos un partido controlado más allá de siempre sufrir con un equipo grande. Hubo una infracción al lado mío que fue al revés, pero bueno ustedes saben más que yo de esto. Los equipos chicos deben hacer doblemente esfuerzo. La expulsión no la vi pero el cuerpo técnico me dijo que estaba bien expulsado. Por eso les digo que hay cosas que son y otras que no", afirmó.

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Asimismo, Cristian Paulucci manifestó su incomodidad por los errores arbitrales que existieron en contra de UTC y las constantes faltas que le cobraron a favor de Alianza Lima. "Todas las faltitas eran para el lado del 'Azul y Blanco’”, agregó.

"No vi la jugada de la expulsión, porque soy una persona honesta, ya que si llego a ver que hubo infracción, lo digo. Siempre me manejo con la verdad, no pongo excusas. Como dije, jugábamos con el mejor equipo del torneo e íbamos a tener dificultades por el cuadrado que arman al medio. Jugó Paolo Guerrero y Eryc Castillo, que estuvo más cerca de Pavez y Paolo más adelante con Vélez", concluyó.

¿Cuándo será el próximo partido de Alianza Lima y UTC en el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima tendrá que viajar a Arequipa para enfrentar a Melgar por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, mientras que UTC será local ante Comerciante Unidos.