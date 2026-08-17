Directivo crema asegura que títulos de Alianza Lima resaltan más por la presencia de Universitario: "Es la verdad"
Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, aseguró que el cuadro crema llegó para transformar a la Liga Peruana de Vóley.
Declaraciones picantes. En una reciente entrevista, el jefe polideportivo de Universitario de Deportes señaló que el cuadro merengue llegó a la liga para transformar el vóley nacional y que gracias a ellos, los títulos de Alianza Lima ahora tienen más relevancia que si los hubiesen conseguido sin ellos en la competencia.
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Yo sé que la ‘U’ vende y la ‘U’ llegó para transformar el vóley nacional. Sé que a otros les araña que digamos eso, pero es la verdad, empezó diciendo el directivo crema en diálogo con el programa de YouTube 'Entre Ceja y Ceja'.
Luego, añadió que gracias a su presencia, se ha revivido la pelea por los títulos entre los compadres: Los títulos que ha tenido Alianza no serían los mismos si la ‘U’ no estuviese en la liga. Realzan más. Es así y que la gente pida que la ‘U’ campeone en vóley, no sería igual si es que Alianza no hubiese campeonado. Es parte del futbolero que ve y dice ‘oe por qué te está ganando el compadre’, no entiende que esto es un proceso de un camino que nos va a llevar a eso.
Alianza Lima logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.
Tras esto, Acerbi añadió que se han propuesto como objetivo llegar a la final esta temporada: Nostros vamos cuatro años cumpliendo el objetivo del vóley. Si a uno no le gusta, no puedo hacer nada porque hay objetivos institucionales que no los pone Fabrizio. Uno los presenta bajo presupuesto, objetivos y es así. Este año es llegar a la final y vamos a eso. Va a llegar un año donde no va a pasar y esto es deporte.
Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones
Fichajes
- Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil
Rumores
- Ivonne Montaño
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia
Salidas
- Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
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