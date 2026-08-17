Declaraciones picantes. En una reciente entrevista, el jefe polideportivo de Universitario de Deportes señaló que el cuadro merengue llegó a la liga para transformar el vóley nacional y que gracias a ellos, los títulos de Alianza Lima ahora tienen más relevancia que si los hubiesen conseguido sin ellos en la competencia.

Yo sé que la ‘U’ vende y la ‘U’ llegó para transformar el vóley nacional. Sé que a otros les araña que digamos eso, pero es la verdad, empezó diciendo el directivo crema en diálogo con el programa de YouTube 'Entre Ceja y Ceja'.

Luego, añadió que gracias a su presencia, se ha revivido la pelea por los títulos entre los compadres: Los títulos que ha tenido Alianza no serían los mismos si la ‘U’ no estuviese en la liga. Realzan más. Es así y que la gente pida que la ‘U’ campeone en vóley, no sería igual si es que Alianza no hubiese campeonado. Es parte del futbolero que ve y dice ‘oe por qué te está ganando el compadre’, no entiende que esto es un proceso de un camino que nos va a llevar a eso.

Alianza Lima logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Tras esto, Acerbi añadió que se han propuesto como objetivo llegar a la final esta temporada: Nostros vamos cuatro años cumpliendo el objetivo del vóley. Si a uno no le gusta, no puedo hacer nada porque hay objetivos institucionales que no los pone Fabrizio. Uno los presenta bajo presupuesto, objetivos y es así. Este año es llegar a la final y vamos a eso. Va a llegar un año donde no va a pasar y esto es deporte.

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

Ivonne Montaño

Renovaciones

Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas