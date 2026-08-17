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Directivo crema asegura que títulos de Alianza Lima resaltan más por la presencia de Universitario: "Es la verdad"

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, aseguró que el cuadro crema llegó para transformar a la Liga Peruana de Vóley.

Gary Huaman
Jefe polideportivo de Universitario habló sobre el título de Alianza Lima.
Jefe polideportivo de Universitario habló sobre el título de Alianza Lima. | Foto: composición Alianza Lima/Entre Ceja y Ceja
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Declaraciones picantes. En una reciente entrevista, el jefe polideportivo de Universitario de Deportes señaló que el cuadro merengue llegó a la liga para transformar el vóley nacional y que gracias a ellos, los títulos de Alianza Lima ahora tienen más relevancia que si los hubiesen conseguido sin ellos en la competencia.

Revisa los movimientos del mercado de fichajes para la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: altas, bajas y renovaciones de los clubes para la 2026-27

Yo sé que la ‘U’ vende y la ‘U’ llegó para transformar el vóley nacional. Sé que a otros les araña que digamos eso, pero es la verdad, empezó diciendo el directivo crema en diálogo con el programa de YouTube 'Entre Ceja y Ceja'.

Luego, añadió que gracias a su presencia, se ha revivido la pelea por los títulos entre los compadres: Los títulos que ha tenido Alianza no serían los mismos si la ‘U’ no estuviese en la liga. Realzan más. Es así y que la gente pida que la ‘U’ campeone en vóley, no sería igual si es que Alianza no hubiese campeonado. Es parte del futbolero que ve y dice ‘oe por qué te está ganando el compadre’, no entiende que esto es un proceso de un camino que nos va a llevar a eso.

Alianza Lima

Alianza Lima logró el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

Tras esto, Acerbi añadió que se han propuesto como objetivo llegar a la final esta temporada: Nostros vamos cuatro años cumpliendo el objetivo del vóley. Si a uno no le gusta, no puedo hacer nada porque hay objetivos institucionales que no los pone Fabrizio. Uno los presenta bajo presupuesto, objetivos y es así. Este año es llegar a la final y vamos a eso. Va a llegar un año donde no va a pasar y esto es deporte.

Fichajes de Universitario Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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