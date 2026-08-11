Aixa Vigil y su fuerte declaración sobre jugar en Perú: "Este ambiente es muy tóxico para mí"

Aixa Vigil anhela una revancha en 2026 vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley. Tras firmar con el club que siempre ha sido su pasión, la jugadora de 24 años compartió que su meta principal es regresar al extranjero.

En este contexto, Vigil admitió haber recibido varias propuestas para salir del país, pero decidió permanecer una temporada más en el torneo local. En una reciente entrevista con el programa 'En Pared', la nueva integrante de Universitario expresó su deseo de continuar su carrera fuera de Perú, buscando escapar del ambiente tóxico que ha experimentado.

"Estoy trabajando para que este sea mi último año… Creo que este ambiente de Perú es muy tóxico para mí. Quiero irme a jugar afuera, volver a las ligas extranjeras, y para eso estoy trabajando", empezó a declarar el flamante refuerzo de Universitario.

Luego, añadió que quiere centrarse en jugar este año en Perú para ayudar a su familia: "He tenido ofertas importantes, pero quiero un año más para poder irme tranquila y completa físicamente, ayudando un poquito más a mi familia aquí".

Aixa Vigil jugará en Universitario de Deportes. Foto: Universitario

Además, al ser interrogada sobre sus próximos compromisos con la selección peruana, la voleibolista manifestó su sueño de clasificar al Mundial durante el Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo en Brasil en septiembre.

"Estamos superenfocadas. Rizola viene apretando más en estas últimas semanas porque lo que se viene en Brasil va a ser pesado (…). Nosotras tenemos las cosas claras y Rizola también nos menciona a quiénes tenemos que ganarles, para qué tenemos que trabajar y a quiénes tenemos que ganarles sí o sí para poder estar en el Mundial. Quiero clasificar al Mundial sí o sí", concluyó.

