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Aixa Vigil y su fuerte declaración sobre jugar en Perú: "Este ambiente es muy tóxico para mí"

El flamante refuerzo de Universitario confesó que espera que este sea su último año jugando en la Liga Peruana de Vóley, porque quiere mudarse al extranjero.

Gary Huaman
Aixa Vigil declaró sobre su participación en la Liga Peruana de Vóley.
Aixa Vigil declaró sobre su participación en la Liga Peruana de Vóley. | Foto: captura/En Pared
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Aixa Vigil anhela una revancha en 2026 vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley. Tras firmar con el club que siempre ha sido su pasión, la jugadora de 24 años compartió que su meta principal es regresar al extranjero.

La selección peruana de vóley clasificó a los octavos del Mundial de Vóley Sub-17.

PUEDES VER: Tabla de Perú en el Mundial de Vóley Sub-17: la Bicolor clasificó y así van las posiciones

En este contexto, Vigil admitió haber recibido varias propuestas para salir del país, pero decidió permanecer una temporada más en el torneo local. En una reciente entrevista con el programa 'En Pared', la nueva integrante de Universitario expresó su deseo de continuar su carrera fuera de Perú, buscando escapar del ambiente tóxico que ha experimentado.

"Estoy trabajando para que este sea mi último año… Creo que este ambiente de Perú es muy tóxico para mí. Quiero irme a jugar afuera, volver a las ligas extranjeras, y para eso estoy trabajando", empezó a declarar el flamante refuerzo de Universitario.

Luego, añadió que quiere centrarse en jugar este año en Perú para ayudar a su familia: "He tenido ofertas importantes, pero quiero un año más para poder irme tranquila y completa físicamente, ayudando un poquito más a mi familia aquí".

Aixa Vigil jugará en Universitario de Deportes. Foto: Universitario

Aixa Vigil jugará en Universitario de Deportes. Foto: Universitario

Además, al ser interrogada sobre sus próximos compromisos con la selección peruana, la voleibolista manifestó su sueño de clasificar al Mundial durante el Campeonato Sudamericano que se llevará a cabo en Brasil en septiembre.

"Estamos superenfocadas. Rizola viene apretando más en estas últimas semanas porque lo que se viene en Brasil va a ser pesado (…). Nosotras tenemos las cosas claras y Rizola también nos menciona a quiénes tenemos que ganarles, para qué tenemos que trabajar y a quiénes tenemos que ganarles sí o sí para poder estar en el Mundial. Quiero clasificar al Mundial sí o sí", concluyó.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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