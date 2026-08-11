ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Homestead: arrestan a un hombre acusado de VOYEURISMO en uno de los baños

Un hombre de 28 años fue arrestado en Homestead, Florida, tras ser acusado de fotografiar a una persona dentro de un baño de Walmart. El caso, que ha generado preocupación entre los clientes del establecimiento, es investigado como un presunto delito de voyeurismo. La información fue reportada inicialmente por NBC 6 South Florida, a partir del informe de arresto.

Un hombre fue detenido y acusado de voyeurismo en el baño de un Walmart en Homestead.

Arrestan a hombre acusado de voyeurismo en un Walmart de Homestead

Según las autoridades, Oscar Chamizo-Martin, de 28 años, fue arrestado el lunes bajo un cargo relacionado con voyeurismo mediante video. El presunto incidente ocurrió en el Walmart ubicado en 14325 Southwest 268th Street, en Homestead, Florida.

De acuerdo con el informe policial citado por NBC 6 South Florida, la víctima se encontraba dentro de uno de los cubículos del baño cuando presuntamente vio a un hombre asomarse por encima de la división mientras sostenía un iPhone y tomaba fotografías hacia el interior del cubículo.

La persona salió del cubículo y confrontó al sospechoso, quien, según el informe, era el único otro individuo presente en el baño en ese momento. Posteriormente, Chamizo-Martin abandonó el establecimiento, pero regresó después de que las autoridades se comunicaran con su empleador.

El hombre negó haber tomado fotografías o grabado videos. Sin embargo, los investigadores señalaron que llevaba un teléfono celular con una funda de color naranja, lo que coincidía con la descripción proporcionada por la víctima.

Investigación en Estados Unidos incluye imágenes de cámaras de vigilancia

Las autoridades también revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento. Según el informe, las imágenes mostraron a Chamizo-Martin entrando al baño antes que la víctima y, minutos después, a esta última saliendo visiblemente alterada y solicitando hablar con un representante del establecimiento.

Con estos elementos, los agentes procedieron a detener al hombre, quien posteriormente fue ingresado en prisión. Según los registros citados en el reporte, permanecía bajo custodia por asuntos relacionados con inmigración. Hasta ese momento, no se había informado públicamente quién lo representaba legalmente.

El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, y las acusaciones deberán resolverse en el marco del proceso judicial correspondiente. El arresto, por sí solo, no implica una declaración de culpabilidad.