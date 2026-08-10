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MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: más de la mitad de los detenidos por ICE en Atlanta tendrían ANTECEDENTES VIOLENTOS
ICE arrestó a más de 1.200 inmigrantes en Atlanta durante un operativo enfocado en personas señaladas como una amenaza para la seguridad pública.
Más de 1.200 inmigrantes fueron detenidos durante un amplio operativo de ICE en Atlanta, Georgia. La agencia informó que 720 de los arrestados tenían antecedentes penales o cargos pendientes, incluidos delitos violentos y otros considerados una amenaza para la seguridad pública.
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ICE habría detenido a más de 1,200 inmigrantes en Atlanta, Georgia
Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción (ERO) de ICE, explicó durante una entrevista con el programa Fox & Friends que una parte importante de los inmigrantes detenidos en Atlanta tenía antecedentes delictivos.
Entre los casos mencionados por el funcionario figuran delitos sexuales, agresiones, violencia doméstica y conducción bajo los efectos del alcohol. La agencia sostiene que el operativo estuvo enfocado principalmente en personas que, además de encontrarse sin un estatus migratorio legal en Estados Unidos, contaban con antecedentes penales.
La información fue reportada por N+ Univision, medio que ha dado seguimiento al aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos. En este contexto, ICE defiende estas acciones como parte de una estrategia para identificar y retirar de las comunidades a personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
El dato genera especial preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, tanto indocumentados como aquellos que cuentan con algún tipo de estatus migratorio, en un contexto marcado por el endurecimiento de las medidas de control migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump.
¿Qué delitos habrían cometido los inmigrantes detenidos por ICE en Atlanta?
Según las declaraciones de Charles recogidas en el reporte, los antecedentes penales de algunos de los detenidos por ICE incluyen acusaciones o registros relacionados con agresiones, delitos sexuales, violencia doméstica y conducción bajo los efectos del alcohol.
El funcionario sostuvo que el propósito de estas operaciones es priorizar a personas que, a juicio de las autoridades, podrían representar un peligro para la población. En esa línea, Charles defendió las acciones de ICE y señaló que la agencia continuará realizando operativos en distintas zonas de Estados Unidos.
El aumento de las detenciones forma parte de una política migratoria más estricta. N+ Univision también ha reportado un incremento de los arrestos por parte de ICE, mientras la administración Trump busca acelerar los procesos de deportación de inmigrantes considerados sujetos de expulsión.
Para las comunidades inmigrantes, este escenario mantiene la preocupación ante posibles nuevos operativos en distintas ciudades. Atlanta y otras zonas de Georgia se encuentran entre los lugares donde la actividad de ICE ha cobrado mayor relevancia durante los últimos meses. Cabe recordar que, de acuerdo con el reporte citado, ICE informó el mes anterior de más de 50.000 inmigrantes detenidos sin estatus migratorio legal. Según las autoridades, la mayoría ya enfrentaba procesos de deportación.
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