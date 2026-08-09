¡Golpe! Universitario anunció que dos futbolistas son bajas sensibles para el Clausura: "Observación"

El plantel de Universitario de Deportes quiere ser firme protagonista en la temporada 2026 para el gusto de sus aficionados. El elenco principal masculino sueña con el tetracampeonato de la Liga 1, mientras que el femenino quiere volver a alzar el trofeo para orgullo de sus seguidores. Justamente, esta última delegación es noticia ante la confirmación de dos sensibles bajas.

PUEDES VER: Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal y escala en la tabla del Clausura

Universitario confirma dos bajas en el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes recibió una noticia que genera preocupación en el entorno de su equipo femenino. El club informó este domingo, 9 de agosto, el estado de salud de dos de sus futbolistas: Karen Araya y Gabriela Bórquez, quienes atraviesan distintos procesos médicos y permanecen bajo seguimiento del Departamento Médico de la institución.

Futbolistas de Universitario son baja en el Torneo Clausura de la Liga Femenina.

A través de sus canales oficiales, Universitario de Deportes detalló que Karen Araya presenta una contusión ósea en el pie derecho, lesión que viene siendo tratada por los especialistas del club. La futbolista se encuentra actualmente bajo evaluación y tratamiento médico, por lo que su evolución será determinante para conocer cuándo podrá volver a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeras.

La situación de Araya genera atención debido a que una contusión ósea puede requerir un periodo de recuperación antes de retomar las actividades deportivas de alta intensidad. Sin embargo, el club no estableció un tiempo estimado de baja ni precisó cuándo la jugadora podría recibir el alta médica. Por ahora, el objetivo principal será monitorear su evolución y evitar cualquier complicación durante el proceso de recuperación.

Por otro lado, Gabriela Bórquez presenta un quiste anexial y permanece bajo observación y control de los especialistas de Universitario. La institución señaló que la futbolista viene recibiendo el seguimiento correspondiente por parte del equipo médico, que evaluará su evolución para determinar los siguientes pasos dentro de su proceso de recuperación.

"El Club Universitario de Deportes informa que la deportista Karen Araya presenta una contusión ósea en el pie derecho y se encuentra bajo evaluación y tratamiento médico. Por su parte, Gabriela Bórquez presenta un quiste anexial y se encuentra bajo observación y control de los especialistas de la institución." se lee en el parte médico.

Parte médico de Universitario.

El Departamento Médico de Universitario también remarcó que ambas futbolistas cuentan con el soporte integral del club durante sus respectivos procesos de recuperación. De esta manera, la institución mantiene un seguimiento permanente de Karen Araya y Gabriela Bórquez, a la espera de novedades favorables sobre su estado de salud.