¿Cuándo debutará Vozinha en Colo Colo? Lo último sobre su esperado estreno con el 'Cacique'

Vozinha ya está en Chile y fue presentado el último fin de semana como nuevo fichaje de Colo Colo. Ahora, la incertidumbre sobre su esperado debut crece con el paso de los días. Lamentablemente, la hinchada del 'Cacique' deberá esperar aún más para ver al arquero caboverdiano estrenarse en la portería de los albos, pues el guardameta quedó descartado para la próxima fecha de la Liga de Primera. Todo esto aumenta la expectativa en tierras sureñas y deja una pregunta en el aire: ¿Cuándo será su esperado debut?

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¿Por qué Vozinha no jugará con Colo Colo este fin de semana?

Colo Colo visita HOY domingo 9 de agosto a Unión La Calera en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 18 de la Liga de Primera de Chile. En la previa, el técnico Fernando Ortiz dio a conocer la lista de convocados y la gran novedad fue la ausencia de Vozinha, quien no estará presente ni siquiera en el banquillo, pese a la fiebre que ha generado su llegada al país.

Esto podría deberse a que el portero de 40 años aún viene atravesando un proceso de adaptación física y deportiva, tras haber sumado semanas de inactividad luego de culminar su participación con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. El estratega del 'Cacique' mantendrá como portero titular al chileno Gabriel Moreira para el duelo ante el cuadro cementero.

Vozinha no fue convocado para el partido de Colo Colo vs Unión La Calera.

¿Cuándo debutará Vozinha en Colo Colo?

De no haber ningún inconveniente, se espera que el ansiado debut de Vozinha con Colo Colo se produzca el próximo miércoles 26 de agosto ante Unión Española por la Copa Chile. Cabe precisar que el guardameta viene trabajando de forma diferenciada y, en caso de que logre ponerse a punto en el aspecto físico, podría ser convocado para la próxima fecha de la liga chilena ante O'Higgins, el domingo 16, aunque aún con pocas chances de jugar.

Vozinha y su esperada llegada a Chile

Luego de superar algunos problemas personales y de visado, Vozinha llegó a tierras chilenas en la madrugada del último domingo 2 de agosto, donde fue ovacionado por los hinchas que se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago. En sus primeras declaraciones, agradeció al pueblo sureño por el afectuoso recibimiento y la paciencia que tuvieron hasta su llegada.

"Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí, es un gran honor representar a Colo Colo. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental (de Chile), muchas gracias.", dijo.