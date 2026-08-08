River Plate cayó ante Tigre y acumula cuatro derrotas seguidas en el Torneo Clausura 2026

La pesadilla continúa en River Plate. Y es que este sábado, jugando de visita en el estadio José Dellagiovanna, el ‘Millonario’ perdió 1-0 con Tigre y ya acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo una cierta mejora en su juego, pero un único error cerca a su arco fue perjudicial, ya que Ignacio Russo quedó mano a mano con el portero Santiago Beltrán y marcó el único gol del partido.

River Plate vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 de Liga Profesional: gol y resumen del partido 16:59 ¡Final del partido! Tigre defendió su ventaja ante River Plate y el árbitro hizo sonar su silbato finalizando el partido. 16:53 90' Tiempo agregado El árbitro decidió añadir 4 minutos antes de dar por finalizado el partido. 16:50 88' River Plate busca el empate A falta de pocos minutos para terminar, River Plate está desesperado por anotar y se ha volcado en ataque. 16:41 78' ¡GOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DE TIGRE! Anibal Moreno perdió la pelota en salida e Ignacio Russo aprovechó ese error para ganarle el duelo al arquero de River Plate y abrir el marcador. 16:34 70' Gonzalo Montiel estuvo al borda de la expulsión Al igual que en el primer tiempo, Gonzalo Montiel le entró duro a Santiago López y todos en Tigre pedían alguna tarjeta, pero el árbitro no sacó nada. 16:23 59' Tigre estuvo cerca de anotar Jabes Saralegui recibió un buen pase y fue directo hacia el área de River Plate, pero el defensa Lucas Martínez Quarta le ganó el duelo para evitar el gol. 16:16 54' Más peleado que jugado Ambos equipos no pueden generar ocasiones clara de gol debido a que el partido está siendo muy peleado. 16:07 ¡Comenzó el segundo tiempo! La gente de Tigre movió la pelota y ya se juega la segunda mitad del partido. 15:51 ¡Se terminó el primer tiempo! El árbitro hizo respetar el tiempo añadido y sonó su silbato para que los jugadores regresen a sus vestuarios. 15:47 45' Tiempo agregado El árbitro decidió añadir 4 minutos más antes de dar por finalizado el primer tiempo. 15:43 39' Amarilla en Tigre Jalil Elías fue amonestado por reclamarle airadamente al árbitro una dura falta de Gonzalo Montiel sobre Santiago López. 15:33 32' Infracción de Otamendi Falta del central de River en mediocampo y tiro libre para Tigre. 15:28 27' Beltrán salva a River Remate de larga distancia por parte de Russo que ataja de gran manera el golero del millonario. 15:26 25' Tigre quiere encontrar el gol El cuadro local comienza a tener mayor protagonismo en el partido, pero la defensa de River es muy sólida. 15:21 10' Dominio total de River El cuadro millonario tiene control del balón, pero no es profundo en ataque. 15:10 4' Cambio en Tigre Se retira Martínez para el ingreso de Serrago. 15:03 2' Se lesionó el Pity Martínez El atacante de Tigre no logrará continuar en el campo y será sustituido. 15:01 1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Ya rueda la pelota para ver el duelo entre River Plate vs Tigre por el Torneo Clausura 2026. 14:41 Jugadores calientan en el campo Cada uno de los planteles van culminando sus trabajos físicos de cara al inicio del compromiso. 14:22 River Plate vs Tigre: pronóstico, cuotas y apuestas Sobre el papel, River se perfila ligeramente como favorito ante Tigre. Las casas de apuestas pagan en promedio 2.48 el triunfo del millonario, 2.88 el empate y 3.35 si ganan los locales. 14:21 Historial de River Plate vs Tigre River Plate 1-4 Tigre (Liga Profesional 2026)

River Plate 3-1 Tigre (Liga Profesional 2024)

Tigre 0-1 River Plate (Liga Profesional 2023)

Tigre 1-1 River Plate (Liga Profesional 2022)

River Plate 1-2 Tigre (Copa de la Liga 2022) 14:17 Formación de River Plate Beltrán, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Ortega, Moreno, Andrada, Freitas, Correa, Galván y Lucas Beltrán. 14:12 Formación de Tigre Zenobio, Banegas, Barrionuevo, Laso, Moreno, Elías, Garay, López, Saralegui, Martínez y Russo. 13:57 ¿Dónde ver River Plate vs Tigre? La transmisión del partido entre River Plate vs Tigre por la Liga Profesional Argentina se verá por la señal de TNT Sports, ESPN y Disney Plus. 13:49 ¿A qué hora juega River Plate vs Tigre HOY? El partido del cuadro millonario inicia a partir de las 5.00 pm. horas de Argentina (3.00 pm. horas de Perú). 13:49 River Plate vs Tigre: ¡Bienvenidos a la cobertura de hoy! Buen día a todos los seguidores de Libero.pe. Sigue el minuto a minuto del partido entre River Plate vs Tigre por el Torneo Clausura 2026.

River Plate vs. Tigre: alineaciones confirmadas del partido

Formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván, Ángel Correa, Joaquín Freitas; Lucas Beltrán.

Formación de River Plate vs. Tigre.

Formación de Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Martín Garay, Jalil Elías, Jabes Saralegui, Santiago López, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo.

Formación de Tigre vs. River Plate.

¿A qué hora juega River Plate vs. Tigre HOY?

En esta previa te damos a conocer los horarios en los diferentes países para que no te pierdas ningún minuto del partido de River Plate vs. Tigre, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional:

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.

¿Dónde pasan el partido de River Plate vs. Tigre EN VIVO?

Para poder ver el partido de River Plate vs. Tigre EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: TNT Sports

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y VIX Premium

River Plate vs Tigre por la fecha 4 del Clausura argentino.

Previa del partido de River Plate vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026 de Liga Profesional

River Plate llega a este cotejo con una inédita crisis deportiva. El 'Millonario' acumula cinco derrotas consecutivas en torneos AFA, una racha negativa que no ocurría desde 1911. En la fecha pasada del Clausura sufrieron una dura derrota por 1-0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Eduardo Coudet se encuentran en la obligación de sumar puntos en su visita al Coliseo Victoria.

Por su parte, 'El Matador' llega con la moral a tope tras derrotar por 3-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda e igualar sin goles con Belgrano por el duelo pendiente de la fecha 2. Luego de este duelo, tanto River Plate como Tigre quedarán enfocados en sus respectivos duelos por Copa Sudamericana.

River Plate vs. Tigre: alineaciones posibles del partido

Posible formación de Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo.

Posible formación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré.