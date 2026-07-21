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Ídolo de River Plate tendrá fuerte vínculo con Alianza Lima en medio del Torneo Clausura 2026
Un referente de River Plate mantendrá un fuerte vínculo con Alianza Lima durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima quiere salir campeón del Torneo Clausura en la Liga 1 2026, por lo que necesita reforzarse con los mejores elementos para conseguirlo. Bajo esa premisa, recientemente se confirmó que un referente absoluto de River Plate sostendrá un fuerte vínculo con los de Matute durante la segunda parte de la temporada. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.
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Como se sabe, los íntimos confirmaron su primera incorporación en el presente mercado de fichajes: Nicolás Díaz. Se trata de un lateral chileno que se encontraba jugando para el Tijuana de México hasta hace poco, y ahora dará todo de sí para conseguir una nueva estrella bajo el mando de Pablo Guede. En ese sentido, el defensor es por quien un ícono del cuadro ‘Millonario’ mantendrá una relación con los de La Victoria.
Resulta que 'Nico' es hermano menor de Paulo Díaz, central que estuvo siete temporadas en River Plate. Durante su estadía en Argentina llegó a levantar un total de siete títulos: Copa Argentina, Supercopa Argentina (2), Liga Profesional Argentina (2) y Trofeo de Campeones (2). Por ello, es sumamente recordado en el elenco rojiblanco.
Nicolás Díaz y Paulo Díaz son hermanos.
En ese contexto, es normal que Paulo Díaz mantenga un fuerte vínculo con Alianza Lima, ya que estará pendiente de todos los partidos de Nicolás Díaz y espera que su pariente salga campeón de la Liga 1 2026. Vale precisar que actualmente se encuentra jugando para el Atlanta United FC de la Major League Soccer de Estados Unidos.
¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Díaz con Alianza Lima?
El contrato de Nicolás Díaz en Alianza Lima será hasta fines del 2027, es decir por una temporada y media. Evidentemente, si la rompe en la zona defensiva, la directiva blanquiazul buscará extender su vínculo legal por lo menos una campaña más.
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