0

Filtran el verdadero sentir de Barcos por Alianza Lima tras jugar en Cristal: "Está muy..."

Futbolista cercano a Hernán Barcos confesó qué siente el 'Pirata' por Alianza Lima luego de haber firmado por Sporting Cristal este 2026.

Francisco Esteves
Filtran el verdadero sentir de Hernán Barcos por Alianza Lima.
Filtran el verdadero sentir de Hernán Barcos por Alianza Lima. | Foto: Sporting Cristal - X.
COMPARTIR

Uno de los batacazos más grandes en el actual mercado de fichajes de la Liga 1 2026 fue la transferencia de Hernán Barcos a Sporting Cristal. El delantero argentino es muy querido en Alianza Lima por ser el máximo goleador extranjero en la historia de la institución, pero ahora está en uno de sus principales rivales y, por ello, revelaron realmente cuál es el sentir del ‘Pirata’ por la escuadra blanquiazul.

Fue referente del histórico Barcelona y ahora buscará consagrarse con Alianza Lima.

PUEDES VER: Fue referente del histórico Barcelona, pero ahora buscará salir campeón con Alianza Lima

Como se sabe, el atacante internacional dejó Matute a finales de la temporada pasada y generó mucho asombro entre los aficionados, sobre todo porque se fue al recién ascendido FC Cajamarca. Lamentablemente, no le fue muy bien en su nuevo elenco y terminó marchándose una vez culminado el Torneo Apertura. Ahora, afronta de la mejor manera un nuevo reto en la escuadra del Rímac debido a que ya consiguió anotar su primer gol.

En ese sentido, ahora Pablo Míguez, jugador del cuadro cajamarquino que compartió equipo muchos años con Hernán Barcos, ya que incluso ambos salieron campeones en Alianza Lima, brindó una entrevista para L1 MAX y le preguntaron sobre cuál es el verdadero sentir del ‘Pirata’ por el club de La Victoria. Ante ello, no dudó en confesar la realidad.

Él está muy identificado con Alianza, pero esto es fútbol y él está en un gran nivel para competir, le deseo que le vaya bien y está vigente”, indicó la popular ‘Cotorra’. De esta forma, dejó claro que el atacante argentino sigue amando al conjunto de Matute y a su hinchada, pero es todo un profesional y ahora dejará todo por salir campeón de la Liga 1 2026 junto a Sporting Cristal.

Trayectoria de Hernán Barcos

  • Racing Club
  • Guaraní
  • CD Olmedo
  • Estrella Roja
  • SH Shenhua
  • SZ Ruby
  • Liga de Quito
  • Palmeiras
  • Gremio
  • TJ Teda
  • Sporting de Lisboa
  • Vélez Sarsfield
  • Cruzeiro
  • Atlético Nacional
  • Bashund. Kings
  • FC Messina
  • Alianza Lima
  • FC Cajamarca
  • Sporting Cristal
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Cristal remece el mercado y firma a volante nacional para el Clausura 2026: "Muchos éxitos"

  2. Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario: “Mercenario…”

  3. Oficial: Nicolás Díaz fue anunciado como flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano