Filtran el verdadero sentir de Barcos por Alianza Lima tras jugar en Cristal: "Está muy..."

Uno de los batacazos más grandes en el actual mercado de fichajes de la Liga 1 2026 fue la transferencia de Hernán Barcos a Sporting Cristal. El delantero argentino es muy querido en Alianza Lima por ser el máximo goleador extranjero en la historia de la institución, pero ahora está en uno de sus principales rivales y, por ello, revelaron realmente cuál es el sentir del ‘Pirata’ por la escuadra blanquiazul.

Como se sabe, el atacante internacional dejó Matute a finales de la temporada pasada y generó mucho asombro entre los aficionados, sobre todo porque se fue al recién ascendido FC Cajamarca. Lamentablemente, no le fue muy bien en su nuevo elenco y terminó marchándose una vez culminado el Torneo Apertura. Ahora, afronta de la mejor manera un nuevo reto en la escuadra del Rímac debido a que ya consiguió anotar su primer gol.

En ese sentido, ahora Pablo Míguez, jugador del cuadro cajamarquino que compartió equipo muchos años con Hernán Barcos, ya que incluso ambos salieron campeones en Alianza Lima, brindó una entrevista para L1 MAX y le preguntaron sobre cuál es el verdadero sentir del ‘Pirata’ por el club de La Victoria. Ante ello, no dudó en confesar la realidad.

“Él está muy identificado con Alianza, pero esto es fútbol y él está en un gran nivel para competir, le deseo que le vaya bien y está vigente”, indicó la popular ‘Cotorra’. De esta forma, dejó claro que el atacante argentino sigue amando al conjunto de Matute y a su hinchada, pero es todo un profesional y ahora dejará todo por salir campeón de la Liga 1 2026 junto a Sporting Cristal.

Trayectoria de Hernán Barcos