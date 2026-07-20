Gustavo Costas, ex Alianza, rompe el mercado y está cerca de firmar por campeón de Libertadores
Gustavo Costas, exentrenador de Alianza Lima, salió de Racing Club de Argentina y ahora se conoció que será nuevo técnico de club campeón de la Copa Libertadores.
Gustavo Costas se despidió de Racing Club de Argentina a inicios de la temporada 2026; sin embargo, su futuro parece ahora tener un nuevo camino tras llegar a un acuerdo con el club que salió campeón de la Copa Libertadores: estamos hablando de LDU de Quito de Ecuador.
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Gustavo Costas, extécnico de Alianza Lima, cerca de fichar por club campeón de Copa Libertadores
Diversos medios ecuatorianos como KCH Radio, Sucre Deportes y Línea de 5, entre otros, informaron que Liga Deportiva Universitaria de Quito, también conocida como LDU, llegó a un acuerdo con Costas para que sea su flamante entrenador.
Cabe mencionar que esta designación no se concreta por no haber una firma; sin embargo, todo hace indicar que el técnico argentino de 63 años será el reemplazo de Tiago Nunes y romperá el mercado para ponerse el buzo del equipo ecuatoriano y disputar la Liga de Ecuador.
Gustavo Costas se perfila como nuevo técnico de LDU de Quito
Es importante recordar que Gustavo Costas fue técnico de Alianza Lima en dos etapas diferentes y salió campeón nacional en dos oportunidades. Luego de ello pasó por Racing Club de Argentina en donde logró una de sus mejores etapas como técnico saliendo campeón de Copa Sudamericana.
Asimismo, antes de su posible llegada a LDU de Quito, el argentino dirigió diversos clubes como Racing, Palestino, Guaraní, Al-Fayha, Independiente de Santa Fe, Atlas, Barcelona SC, Al-Nassr, Alianza Lima, Olimpia, Cerro Porteño y a nivel de selecciones solo Bolivia.
¿Cómo le fue a Gustavo Costas en Alianza Lima?
Gustavo Costas arribó a Perú a comienzos de 2003 y cerró su primera etapa a finales de 2004, período en el que consiguió que Alianza Lima se proclamara campeón nacional durante dos años seguidos. Más adelante regresó para una segunda etapa, entre 2009 y 2011, aunque en esa ocasión no pudo repetir los logros alcanzados en su primer ciclo.
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