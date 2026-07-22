Alianza Lima da firme noticia sobre debut de Nicolás Díaz en la Liga 1 2026: "Ha estado..."

Alianza Lima dio de qué hablar tras anunciar el fichaje de Nicolás Díaz por un año. El defensa chileno llegó a la capital y se puso inmediatamente a disposición del comando técnico blanquiazul para su ansiado debut en la Liga 1 2026. Justamente, se reveló una noticia sobre lo que concierne a los primeros minutos del central de 27 años.

Alianza Lima da firme noticia sobre debut de Nicolás Díaz

Recientemente, el periodista José Varela manifestó en el programa 'Modo Fútbol' que Nicolás Díaz ha sido recibido de la mejor manera por los compañeros de equipo y del mismo comando técnico de Alianza Lima. Se sabe que el defensa ha estado sumando minutos en su anterior club en México, por lo que tiene buen ritmo futbolístico.

Dada esta coyuntura, Alianza Lima tiene la decisión de incluirlo entre los viajeros a Cutervo para el siguiente encuentro ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Si bien no se ha determinado si será titular o suplente, lo cierto es que tiene altas posibilidades de tener su debut con el conjunto victoriano.

"Nicolás Díaz fue presentado en Alianza Lima. Es un préstamo de un año desde Xolos de Tijuana. Entrenó con Alianza Lima y bien recibido por sus compañeros. Tiene toda la documentación en orden para que juegue el fin de semana en la Liga 1. Al menos estar en lista. Se ha sumado al plantel recién, pero él ha estado jugando en México.", informó el periodista José Varela.

Nicolás Díaz es nuevo fichaje de Alianza Lima.

Se sabe que el jugador viene de afrontar partidos en la Liga MX a inicios del 2026, por lo que Pablo Guede no ve con malos ojos su incorporación al plantel principal de cara al más cercano compromiso oficial ante Comerciantes Unidos. Se espera que se defina el once titular, para así ver qué posibilidades certeras tiene Nicolás Díaz para su debut soñado.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1 2026

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Comerciantes Unidos el próximo domingo 26 de julio a partir de las 3.30 p. m. locales en el Estadio Juan Maldona Gamarra. La transmisión de este encuentro va por L1 MAX.