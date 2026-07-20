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Alianza Lima se refuerza para el Clausura: los 3 jales que llegarán al equipo de Pablo Guede

Alianza Lima ya tiene casi cerrados a tres refuerzos con miras al Torneo Clausura. Conoce los nombres que llegarán a Matute para el segundo semestre.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima apunta a ser campeón del Torneo Clausura
Alianza Lima apunta a ser campeón del Torneo Clausura | Foto: Club Alianza Lima
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Alianza Lima se estrenó con una victoria por 2-1 ante Sport Huancayo, en un partido que se desarrolló en Matute y sirvió para renovar la ilusión del cuadro blanquiazul en su objetivo de obtener al Torneo Clausura y ser campeón nacional sin disputar los playoff. Sin embargo, en Matute han determinado que para que estas metas se hagan realidad, se necesita la llegada de refuerzos.

Pablo Guede respondió a los rumores sobre su presunta renuncia.

PUEDES VER: ¿Pablo Guede sí renunció? DT reveló sus incomodidades en Alianza Lima: "Hechas m..."

De acuerdo a las informaciones que han surgido, el elenco victoriano ya ultima gestiones para sumar tres refuerzos para el segundo semestre. Dos defensores y un portero. El primero que está completamente definido es Nicolás Díaz, jugador chileno que puede actuar de defensor central, lateral izquierdo y hasta volante interior.

Nicolás Díaz es defensor y llega procedente del Tijuana

Nicolás Díaz es defensor y llega procedente del Tijuana

El futbolista procedente de Tijuana fue un pedido expreso de Pablo Guede e incluso ya está en la capital peruana. Ocupará la plaza de extranjero que dejará Guillermo Viscarra, quien decidió buscar nuevos horizontes al ver que no iba a ser titular en la valla de los íntimos.

A propósito de la portería, se conoció que restan algunos detalles para que Alianza Lima cierre la incorporación de Pedro Gallese. Ya hay acuerdo entre el club y el jugador, solo falta que pueda resolver su contrato con Deportivo Cali, con el que tiene contrato hasta fines de 2027.

Pedro Gallese Alianza Lima

Pedro Gallese estuvo en Alianza Lima durante 2019

Finalmente, ya se tiene casi asegurada la incorporación de Jhair Soto, zaguero central que llegará procedente de ADT y servirá como recambio cuando no estén Renzo Garcés o Mateo Antoni. En las próximas horas puede haber más novedades sobre su llegada a La Victoria.

Jhair Soto Alianza Lima

Jhair Soto suena para reforzar la defensa de Alianza Lima

Cabe señalar que trascendió que podría llegar un cuarto jale, pero este tendría que ser un elemento nacional, al estar completamente copados los cupos con los siete extranjeros en el plantel de Alianza Lima.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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