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Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación del fútbol peruano

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal luchan por el título de la Liga 1.
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal luchan por el título de la Liga 1. | Foto: composición Líbero
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Arrancó el Torneo Clausura 2026 y con ello, la búsqueda del nuevo campeón nacional. Alianza Lima tiene la primera opción tras quedarse con el Apertura; sin embargo, los demás clubes como Universitario y Sporting Cristal querrán buscar los playoffs. A continuación, podrás ver cómo va la tabla de posiciones del acumulado.

Alianza Lima recibe a Sport Huancayo en la fecha 1 del Clausura

PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido por Liga 1

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima172240
2Los Chankas184537
3Cienciano181033
4Universitario181032
5FBC Melgar181131
6Cusco FC18130
7Deportivo Garcilaso18226
8Sporting Cristal18-122
9Comerciantes Unidos18-222
10Alianza Atlético18-121
11ADT Tarma18020
12Sport Boys18-520
13Atlético Grau18-419
14CD Moquegua18-719
15FC Cajamarca18-518
16Juan Pablo II18-1817
17Sport Huancayo17-1016
18UTC18-713
  • Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys
  • Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma
  • Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca

¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?

El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.

Escenario 1: campeón automático

  • Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.

Escenario 2: clasificación directa a la final

  • Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.

Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)

  • Si los ganadores del Apertura y Clausura son distintos y ninguno se ubica en los dos primeros lugares del Acumulado, se disputa una fase eliminatoria con cuatro equipos: ganador del Torneo Apertura, ganador del Torneo Clausura, el 1.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto) y el 2.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto).
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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