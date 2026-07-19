- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs España
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación del fútbol peruano
Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante el desarrollo del Torneo Clausura 2026.
Arrancó el Torneo Clausura 2026 y con ello, la búsqueda del nuevo campeón nacional. Alianza Lima tiene la primera opción tras quedarse con el Apertura; sin embargo, los demás clubes como Universitario y Sporting Cristal querrán buscar los playoffs. A continuación, podrás ver cómo va la tabla de posiciones del acumulado.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido por Liga 1
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|17
|22
|40
|2
|Los Chankas
|18
|45
|37
|3
|Cienciano
|18
|10
|33
|4
|Universitario
|18
|10
|32
|5
|FBC Melgar
|18
|11
|31
|6
|Cusco FC
|18
|1
|30
|7
|Deportivo Garcilaso
|18
|2
|26
|8
|Sporting Cristal
|18
|-1
|22
|9
|Comerciantes Unidos
|18
|-2
|22
|10
|Alianza Atlético
|18
|-1
|21
|11
|ADT Tarma
|18
|0
|20
|12
|Sport Boys
|18
|-5
|20
|13
|Atlético Grau
|18
|-4
|19
|14
|CD Moquegua
|18
|-7
|19
|15
|FC Cajamarca
|18
|-5
|18
|16
|Juan Pablo II
|18
|-18
|17
|17
|Sport Huancayo
|17
|-10
|16
|18
|UTC
|18
|-7
|13
- Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys
- Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma
- Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca
¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?
El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.
Escenario 1: campeón automático
- Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.
Escenario 2: clasificación directa a la final
- Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.
Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)
- Si los ganadores del Apertura y Clausura son distintos y ninguno se ubica en los dos primeros lugares del Acumulado, se disputa una fase eliminatoria con cuatro equipos: ganador del Torneo Apertura, ganador del Torneo Clausura, el 1.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto) y el 2.° mejor ubicado de la Tabla Acumulada (que no haya ganado un torneo corto).
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50