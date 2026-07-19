Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación del fútbol peruano

Arrancó el Torneo Clausura 2026 y con ello, la búsqueda del nuevo campeón nacional. Alianza Lima tiene la primera opción tras quedarse con el Apertura; sin embargo, los demás clubes como Universitario y Sporting Cristal querrán buscar los playoffs. A continuación, podrás ver cómo va la tabla de posiciones del acumulado.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

Puesto Equipo PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 17 22 40 2 Los Chankas 18 45 37 3 Cienciano 18 10 33 4 Universitario 18 10 32 5 FBC Melgar 18 11 31 6 Cusco FC 18 1 30 7 Deportivo Garcilaso 18 2 26 8 Sporting Cristal 18 -1 22 9 Comerciantes Unidos 18 -2 22 10 Alianza Atlético 18 -1 21 11 ADT Tarma 18 0 20 12 Sport Boys 18 -5 20 13 Atlético Grau 18 -4 19 14 CD Moquegua 18 -7 19 15 FC Cajamarca 18 -5 18 16 Juan Pablo II 18 -18 17 17 Sport Huancayo 17 -10 16 18 UTC 18 -7 13

Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys

Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma

Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca

¿Cómo se define al campeón nacional de la Liga 1 2026?

El título de la Liga 1 2026 se define mediante el formato clásico de torneos cortos (Apertura y Clausura) combinados con una Tabla Acumulada (la suma de puntos de todo el año). Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol introdujo ajustes importantes para premiar la regularidad anual.

Escenario 1: campeón automático

Si un mismo club gana el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, se proclama automáticamente Campeón Nacional de la Liga 1 2026, sin necesidad de jugar ninguna final o playoff.

Escenario 2: clasificación directa a la final

Si el ganador del Apertura o del Clausura logra terminar, además, dentro de los dos primeros puestos de la Tabla Acumulada, clasifica directamente a la Final Nacional.

Escenario 3: los playoffs (semifinales y final)