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Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

Eryc Castillo anotó doblete y colocó el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo

Eryc Castillo volvió a aparecer para convertirse en héroe y marcar el 2-1 de Alianza Lima contra Sport Huancayo en la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo | Composición: Líbero
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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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