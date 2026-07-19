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Eryc Castillo anotó doblete y colocó el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo
Eryc Castillo volvió a aparecer para convertirse en héroe y marcar el 2-1 de Alianza Lima contra Sport Huancayo en la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Eryc Castillo anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo | Composición: Líbero
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