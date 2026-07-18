Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo este domingo 19 de julio por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Los íntimos buscan repetir lo hecho en el Apertura y lograr el título nacional, mientras el Rojo Matador busca alejarse de la zona de descenso. En esta nota te detallamos el horario, canal de transmisión confirmado y cómo llegan ambos equipos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima vs Sport Huancayo se llevará a cabo a las 7.00 p. m. (hora peruana). El partido se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. A continuación, los horarios para ver el partido en otros países de Sudamérica.

Ecuador y Colombia: 7:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 9:00 p.m.

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 6:00 p.m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 8:00 p.m.

Alianza Lima recibirá en Matute a Sport Huancayo por el Torneo Clausura.

Canal confirmado para ver el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo

La cobertura del choque entre Alianza Lima y Sport Huancayo para todo el territorio nacional estará a cargo de las señales de L1 Max y L1 Play. De igual forma, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto a través de Líbero.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El cuadro blanquiazul llega a su debut por el Torneo Clausura tras haber ganado el Apertura. Los dirigidos por Pablo Guede solo se han reforzado con el regreso de Cristian Neira, sin embargo, los resultados negativos en amistosos previos (4-1 contra Boys y 2-0 contra Deportivo Cali), habrían motivado a la directiva a reforzar algunos puestos antes del cierre del libro de pases.

Por su parte, Sport Huancayo busca salir del fondo de la tabla (puesto 17 con 16 partidos) y dar el golpe en Matute para empezar a escalar posiciones en la tabla acumulada.

Posibles alineaciones

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Falcón, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.