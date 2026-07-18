Alineaciones Alianza Lima vs Sport Huancayo: el formidable once de Guede para ganar en Matute

Alianza Lima y Sport Huancayo se verán las caras por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026. Luego de varias semanas de descanso, ambas escuadras saltarán al campo en busca de conseguir sus primeros tres puntos. Los blanquiazules buscan iniciar con pie derecho y encaminarse al título de la Liga 1. Conoce las alineaciones que alistan ambos equipos para el partido en Matute.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Federico Girotti.

La escuadra de Alianza Lima tiene la misión de repetir su rendimiento del Apertura, donde fueron el equipo menos goleador del campeonato. Por ello, Pablo Guede busca repetir la misma base para el inicio del Torneo Clausura, aunque con algunos cambios.

El técnico argentino mantendrá a Alejandro Duarte en el arco. El guardameta se adueñó del puesto y la idea es renovarle la confianza, por lo que será el encargado de salvaguardar la valla blanquiazul. No obstante, tendrán que asumir la baja más sensible tras confirmarse que Renzo Garcés no estará disponible por lesión.

Alianza Lima busca imponer sus condiciones tras ser campeón del Torneo Apertura.

En el mediocampo, la presencia de Esteban Pavez y Jairo Vélez será esencial. El chileno ha sido un líder dentro del campo y vital para dar seguridad en defensa. Mientras que el volante de la selección peruana espera seguir en pleno estado de forma y aportar creatividad. En ataque, Federico Girotti se perfila a ser el ‘9’ principal tras haber sido considerado en los amistosos.

Alineación de Sport Huancayo

Ángel Zamudio; Jean Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.

Por su parte, Sport Huancayo no llega en su mejor momento luego de haber quedado en los últimos lugares en el Torneo Apertura. El ‘Rojo Matador’ es un candidato firme para disputar los lugares de descenso, por lo que necesita una victoria que cambie su rumbo.

Sport Huancayo necesita ganar para escapar de los últimos lugares

El elenco dirigido por el DT Richard Pellejero también ha sufrido la baja de su máxima figura: Yorleys Mena, quien dejó el club para poner rumbo al fútbol colombiano. De esta forma, sus esperanzas de gol caen netamente en lo que pueda hacer Franco Caballero, quien junto a Nahuel Luján es uno de los más influyentes del equipo.