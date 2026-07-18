Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido por Liga 1

Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo este domingo 19 de julio, a las 19.00, en partido correspondiente a la fecha uno del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y promete mucha emoción de principio a fin.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: previa del partido

El cuadro blanquiazul se estrena en el Clausura jugando en Matute, donde no ha perdido en lo que va de la temporada. En Liga 1 solo empató un partido y ganó los siete encuentros restantes.

Se espera que Federico Girotti sea la principal novedad en el once de los íntimos, en lugar de Paolo Guerrero. Esto si nos guíamos del equipo que fue campeón del Torneo Apertura

Por su parte, el 'Rojo Matador' quiere dejar los últimos lugares del certamen y necesita dar el golpe en el feudo victoriano para no seguir comprometiéndose con el tema del descenso.

Recordemos que en el partido del Apertura en el IPD Huancayo, Alianza Lima se impuso 2-1 con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, mientras que Nahuel Luján marcó para los locales.

Alianza Lima se enfrenta a Sport Huancayo.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: horarios

Conoce horarios del partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York) y 17.00 horas (Los Ángeles)

España: 2.00 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Sport Huancayo: dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.

Además, recientemente se anunció que este encuentro también estará disponible para verse a través de Movistar Deportes, canal 3 SD y 703 HD de la parrilla Movistar TV en Perú.

Video: Movistar Deportes.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: canales

Repasa qué canal sintonizar para ver L1 MAX de acuerdo con tu operador de televisión de paga:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Alianza Lima vs Sport Huancayo: pronóstico y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Sport Huancayo, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, conoce las cuotas:

Casas Sport Huancayo Empate Alianza Lima Te Apuesto 1.45 4.67 6.87 Apuesta Total 1.46 4.64 6.40 Betsson 1.43 4.40 7.70 Caliente 1.41 4.30 7.90 Inkabet 1.43 4.40 7.70

Alianza Lima vs Sport Huancayo: últimos enfrentamientos

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Apertura 2026

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Apertura 2025

Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Clausura 2024

Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Apertura 2024

Alianza Lima vs Sport Huancayo: estadio

Alianza Lima será local en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibe a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute, y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jean Falconi, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján, Rick Campodónico; Franco Caballero.

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Apertura 2026

Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 0-0 Sport Huancayo | Apertura 2025

Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Clausura 2024

Sport Huancayo 0-2 Alianza Lima | Apertura 2024 <li>Principal: Daniel Ureta</li>

<li>Asistente 1: Mariana Aquino</li>

<li>Asistente 2: Víctor Escobar</li>

<li>Cuarto: Roberth Eneque</li>

<li>VAR: Junior Rivera y Lenin Montabalán</li>

</ul>de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.





Recordemos que el partido del Apertura en el IPD Huancayo, Alianza Lima se impuso 2-1 con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, mientras que Nahuel Luján marcó para los locales.



