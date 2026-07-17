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Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: programación y resultados

Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio se jugará la primera fecha del Torneo Clausura y aquí podrás revisar la programación y la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Este viernes 17 de julio arranca la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.
Este viernes 17 de julio arranca la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. | Foto: composición Líbero
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¡Vuelve la Liga 1 2026! Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio se llevará a cabo la primera fecha del Torneo Clausura, certamen que Alianza Lima buscará conquistar para coronarse campeón nacional, mientras que el resto de equipos intentará quedarse con el título para forzar una definición. En la siguiente nota podrás revisar la programación de la primera fecha, así como también la tabla de posiciones del acumulado del fútbol peruano.

El fútbol peruano tendrá las nuevas reglas del Mundial 2026.

PUEDES VER: La Liga 1 2026 tendrá las nuevas reglas del Mundial 2026 a partir del Torneo Clausura: estas son

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026

EquipoPJPJDFPuntos
1Alianza Lima172240
2Los Chankas17434
3Cienciano171233
4Universitario17929
5FBC Melgar17928
6Cusco FC17-327
7Deportivo Garcilaso17326
8Alianza Atlético17221
9Comerciantes Unidos17-221
10ADT Tarma17119
11Sporting Cristal17-219
12Sport Boys17-418
13CD Moquegua17-718
14FC Cajamarca17-516
15Atlético Grau17-616
16Sport Huancayo17-1016
17Juan Pablo II17-1816
18UTC17-513
  • Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys
  • Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma
  • Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca

Tabla de posiciones de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

EquipoPartidoPJDFPuntos
1Alianza Lima000
2Alianza Atlético000
3Cienciano000
4FBC Melgar000
5Sport Boys000
6Sporting Cristal000
7Universitario000
8Sport Huancayo000
9UTC000
10Cusco FC000
11Comerciantes Unidos000
12Los Chankas000
13Deportivo Garcilaso000
14Atlético Grau000
15ADT Tarma000
16CD Moquegua000
17Juan Pablo II000
18FC Cajamarca000

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

FechaHoraPartidoEstadioCanal
17.071.00 p. m.FC Cajamarca vs. Juan Pablo IIHéroes de San RamónL1 Max y L1 Play
17.073.15 p. m.Sporting Cristal vs. Deportivo GarcilasoAlberto GallardoL1 Max y L1 Play
17.078.00 p. m.Cienciano vs. MelgarInca Garcilaso de la VegaL1 Max y L1 Play
18.0711.00 a. m.Moquegua vs Comerciantes Unidos25 de NoviembreL1 Max y L1 Play
18.071.15 p. m.ADT Tarma vs. UniversitarioUnión TarmaL1 Max y L1 Play
18.073.30 p. m.Atlético Grau vs. UTCCampeones del 36L1 Max y L1 Play
18.076.30 p. m.Cusco FC vs. Alianza AtléticoInca Garcilaso de la VegaL1 Max y L1 Play
19.0711.00 a. m.Los Chankas vs. Sport BoysMunicipal Los ChankasL1 Max y L1 Play
19.077.00 p. m.Alianza Lima vs. Sport HuancayoAlejandro VillanuevaL1 Max y L1 Play
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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