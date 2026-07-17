Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: programación y resultados

¡Vuelve la Liga 1 2026! Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio se llevará a cabo la primera fecha del Torneo Clausura, certamen que Alianza Lima buscará conquistar para coronarse campeón nacional, mientras que el resto de equipos intentará quedarse con el título para forzar una definición. En la siguiente nota podrás revisar la programación de la primera fecha, así como también la tabla de posiciones del acumulado del fútbol peruano.

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026

Equipo PJ PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 17 22 40 2 Los Chankas 17 4 34 3 Cienciano 17 12 33 4 Universitario 17 9 29 5 FBC Melgar 17 9 28 6 Cusco FC 17 -3 27 7 Deportivo Garcilaso 17 3 26 8 Alianza Atlético 17 2 21 9 Comerciantes Unidos 17 -2 21 10 ADT Tarma 17 1 19 11 Sporting Cristal 17 -2 19 12 Sport Boys 17 -4 18 13 CD Moquegua 17 -7 18 14 FC Cajamarca 17 -5 16 15 Atlético Grau 17 -6 16 16 Sport Huancayo 17 -10 16 17 Juan Pablo II 17 -18 16 18 UTC 17 -5 13

Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys

Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma

Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca

Tabla de posiciones de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Equipo Partido PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 0 0 0 2 Alianza Atlético 0 0 0 3 Cienciano 0 0 0 4 FBC Melgar 0 0 0 5 Sport Boys 0 0 0 6 Sporting Cristal 0 0 0 7 Universitario 0 0 0 8 Sport Huancayo 0 0 0 9 UTC 0 0 0 10 Cusco FC 0 0 0 11 Comerciantes Unidos 0 0 0 12 Los Chankas 0 0 0 13 Deportivo Garcilaso 0 0 0 14 Atlético Grau 0 0 0 15 ADT Tarma 0 0 0 16 CD Moquegua 0 0 0 17 Juan Pablo II 0 0 0 18 FC Cajamarca 0 0 0

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026