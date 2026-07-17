Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: programación y resultados
Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio se jugará la primera fecha del Torneo Clausura y aquí podrás revisar la programación y la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.
¡Vuelve la Liga 1 2026! Desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de julio se llevará a cabo la primera fecha del Torneo Clausura, certamen que Alianza Lima buscará conquistar para coronarse campeón nacional, mientras que el resto de equipos intentará quedarse con el título para forzar una definición. En la siguiente nota podrás revisar la programación de la primera fecha, así como también la tabla de posiciones del acumulado del fútbol peruano.
PUEDES VER: La Liga 1 2026 tendrá las nuevas reglas del Mundial 2026 a partir del Torneo Clausura: estas son
Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026
|Equipo
|PJ
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|17
|22
|40
|2
|Los Chankas
|17
|4
|34
|3
|Cienciano
|17
|12
|33
|4
|Universitario
|17
|9
|29
|5
|FBC Melgar
|17
|9
|28
|6
|Cusco FC
|17
|-3
|27
|7
|Deportivo Garcilaso
|17
|3
|26
|8
|Alianza Atlético
|17
|2
|21
|9
|Comerciantes Unidos
|17
|-2
|21
|10
|ADT Tarma
|17
|1
|19
|11
|Sporting Cristal
|17
|-2
|19
|12
|Sport Boys
|17
|-4
|18
|13
|CD Moquegua
|17
|-7
|18
|14
|FC Cajamarca
|17
|-5
|16
|15
|Atlético Grau
|17
|-6
|16
|16
|Sport Huancayo
|17
|-10
|16
|17
|Juan Pablo II
|17
|-18
|16
|18
|UTC
|17
|-5
|13
- Comisión de Licencias le restó dos puntos a Sport Boys
- Comisión de Licencias le restó un punto a ADT Tarma
- Comisión de Licencias le restó un punto a FC Cajamarca
Tabla de posiciones de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026
|Equipo
|Partido
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|0
|0
|0
|2
|Alianza Atlético
|0
|0
|0
|3
|Cienciano
|0
|0
|0
|4
|FBC Melgar
|0
|0
|0
|5
|Sport Boys
|0
|0
|0
|6
|Sporting Cristal
|0
|0
|0
|7
|Universitario
|0
|0
|0
|8
|Sport Huancayo
|0
|0
|0
|9
|UTC
|0
|0
|0
|10
|Cusco FC
|0
|0
|0
|11
|Comerciantes Unidos
|0
|0
|0
|12
|Los Chankas
|0
|0
|0
|13
|Deportivo Garcilaso
|0
|0
|0
|14
|Atlético Grau
|0
|0
|0
|15
|ADT Tarma
|0
|0
|0
|16
|CD Moquegua
|0
|0
|0
|17
|Juan Pablo II
|0
|0
|0
|18
|FC Cajamarca
|0
|0
|0
Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|Canal
|17.07
|1.00 p. m.
|FC Cajamarca vs. Juan Pablo II
|Héroes de San Ramón
|L1 Max y L1 Play
|17.07
|3.15 p. m.
|Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso
|Alberto Gallardo
|L1 Max y L1 Play
|17.07
|8.00 p. m.
|Cienciano vs. Melgar
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 Max y L1 Play
|18.07
|11.00 a. m.
|Moquegua vs Comerciantes Unidos
|25 de Noviembre
|L1 Max y L1 Play
|18.07
|1.15 p. m.
|ADT Tarma vs. Universitario
|Unión Tarma
|L1 Max y L1 Play
|18.07
|3.30 p. m.
|Atlético Grau vs. UTC
|Campeones del 36
|L1 Max y L1 Play
|18.07
|6.30 p. m.
|Cusco FC vs. Alianza Atlético
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 Max y L1 Play
|19.07
|11.00 a. m.
|Los Chankas vs. Sport Boys
|Municipal Los Chankas
|L1 Max y L1 Play
|19.07
|7.00 p. m.
|Alianza Lima vs. Sport Huancayo
|Alejandro Villanueva
|L1 Max y L1 Play
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