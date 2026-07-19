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¡Insólito! DT de Sport Huancayo fue expulsado ante Alianza y se fue caminando por el medio del campo
Richard Pellejero fue expulsado por reclamar y decidió caminar por el medio del campo, causando el enojo de los jugadores de Alianza Lima.
Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO
Martín Távara anotó espectacular golazo de tiro libre para el 1-0 del Sporting Cristal vs Garcilaso
De la Cruz se 'comió' el gol de Sullana y Alianza Lima está quedando eliminado de la Copa Caliente
Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal ante Unión Comercio por la Copa de la Liga
¡Zurda de oro! Gol de Martín Távara para el 1-0 de Cristal vs U. Comercio por Copa de la Liga
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima a Universitario por semifinales de Liga Femenina
Leonardo Carrillo anotó el 2-0 de Pirata FC sobre Universitario por la Copa de la Liga
Pirata le gana a Universitario con un autogol: cremas ya pierden 1-0 por la Copa Caliente
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