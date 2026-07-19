Richard Pellejero fue expulsado durante el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto: L1 Max

¡Insólito! DT de Sport Huancayo fue expulsado ante Alianza y se fue caminando por el medio del campo

Richard Pellejero fue expulsado por reclamar y decidió caminar por el medio del campo, causando el enojo de los jugadores de Alianza Lima.