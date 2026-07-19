Alianza Lima y el millonario valor que gastó para rescindir a Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima pasó uno de sus peores episodios extrafutbolísticos cuando en la pretemporada del inicio del 2026 Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco cometieron actos de indisciplina y fueron denunciados por supuesto abuso carnal. Ante ello, el club blanquiazul tuvo que hacer gestiones para rescindir los contratos y ahora fue revelado el millonario monto que gastaron.

El millonario monto que gastó Alianza Lima para rescindir a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras indisciplina

En una conferencia de prensa, el exadministrador de Alianza, Fernando Cabada, dio a conocer la cantidad que el club desembolsó para rescindir los contratos de Peña, Trauco y Zambrano tras los negativos actos cometidos.

El entonces dirigente aliancista señaló que, gracias a varias gestiones en las que participaron distintas áreas clave, el club íntimo desembolsó solo unos pocos millones de soles por la indemnización a los futbolistas. No obstante, precisó que esa cifra no representó el total, que superaba los 10 millones de soles.

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"Lo que había que pagar por indemnización era una cantidad de millones de soles bastante importante. Si se hubiese tenido que pagar el total por la resolución de los contratos, estaríamos hablando de más de 10 millones de soles", afirmó

"Afortunadamente, se hizo una negociación importante donde participaron diferentes personas; nuestra área legal estuvo muy presente en ese momento, al igual que la parte deportiva, y se logró hacer una reducción regular de esa suma. Pero, aun así, fue una cifra bastante alta: fueron algunos millones de soles que se tuvieron que ir en eso", finalizó.

¿Por qué Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña salieron de Alianza Lima?

La salida de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de Alianza Lima se produjo tras la denuncia por presunto abuso carnal presentada por una joven argentina por hechos ocurridos durante la pretemporada del club en Montevideo, Uruguay. A raíz del caso, la institución los separó indefinidamente del primer equipo, inició un proceso disciplinario interno y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. Semanas después, el club oficializó la desvinculación de Peña y Trauco, mientras que Zambrano dejó el equipo tras alcanzar un acuerdo para resolver su contrato, poniendo fin al vínculo de los tres futbolistas con la institución mientras el proceso judicial continúa su curso.