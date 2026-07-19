Nicolas Díaz y su fecha de llegada para firmar por Alianza Lima de cara al Clausura 2026

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Nicolás Díaz para ser su flamante fichaje de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y salir campeones nacionales. Es por eso que ahora se reveló la fecha de su llegada a tierras peruanas para que estampe su firma y se le dé la presentación oficial como nuevo futbolista.

Nicolás Díaz y su día de llegada para fichar por Alianza Lima

El periodista Gerson Cuba informó en sus redes sociales que el chileno Díaz llegara a Perú el lunes 20 de julio para firmar, pasar la prueba medica y luego ser presentado de forma oficial ante la hinchada blanquiazul.

“Nicolás Díaz, nuevo refuerzo de Alianza, llegará el día siguiente para pasar los exámenes médicos, realizar la sesión de fotos y firmar su contrato”, escribió en su X, antes Twitter, el comunicador especializado en tienda íntima.

Nicolas Díaz será nuevo jugador de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cabe mencionar que el defensor chileno de 27 años llega a Alianza Lima procedente de Club Tijuana de México. Anteriormente, Nicolás Díaz jugó en distintos equipos como Monarcas Morelia, Mazatlán y Club Puebla de México y Palestino y Unión Española de Chile.

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima y su relación con Nicolás Díaz

Es relevante señalar que la incorporación de Díaz a Alianza responde al pedido expreso de Pablo Guede, actual entrenador del conjunto blanquiazul. Ambos coincidieron primero cuando el defensor era juvenil en Palestino y después en 2025, cuando el argentino dirigía a Puebla de México.