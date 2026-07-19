Alianza Lima remece el mercado y firma a seleccionado chileno para el Clausura: "Nuevo jugador"

Alianza Lima venía siendo uno de los clubes que menos se movieron en el mercado de pases para el inicio del Torneo Clausura 2026. No obstante, la directiva blanquiazul sorprendió tras confirmarse que acaba de concretar la llegada de un seleccionado chileno para potenciar su plantel, en busca del título de la Liga 1.

Alianza Lima remece el mercado y firma a seleccionado chileno para el Clausura

Conscientes de que no pueden relajarse en el segundo tramo de la temporada, Alianza Lima decidió dar un golpe de autoridad en el mercado y, según informó el periodista José Varela, aseguraron el fichaje de Nicolás Díaz, futbolista chileno que venía jugando en las filas del Club Tijuana de la Liga MX.

El periodista deportivo reveló la noticia mediante su canal de YouTube y brindó detalles de la operación. De acuerdo con su información, el jugador llega en calidad de préstamo por una temporada, por lo que solo resta la oficialización del club.

Nicolás Díaz es nuevo jugador de Alianza Lima para el Torneo Clausura

“Tengo que decir que Nicolás Díaz, el futbolista chileno, es nuevo jugador de Alianza Lima. El futbolista pertenece al Tijuana de México y lo ceden a préstamo por un año a Alianza Lima", informó el citado comunicador.

Del mismo modo, José Varela reveló detalles sobre el perfil de Nicolás Díaz, destacando que se trata de un futbolista zurdo, con gran talento, pero sobre todo polifuncional. Un factor que despertó interés en Pablo Guede. Asimismo, indicó que la idea es que se desempeñe como volante y cuando se requiera aporte en la zaga defensiva.

"Es un jugador zurdo, tiene buena técnica, es aguerrido y tácticamente muy bueno. Juega de defensa, puede jugar de central derecho, izquierdo o de lateral por izquierda. La información que tengo es que últimamente está jugando de volante y llega para ayudar en la volante pero cuando se requiera ayuda en la central la va a hacer", complementó.

Nicolás Díaz fue convocado con la selección chilena

Nicolás Díaz ha sido uno de los jugadores más destacados del fútbol chileno, por lo que fue considerado con las divisiones menores en la Sub-20 y Sub-23 de la selección chilena. Sin embargo, en la temporada 2020, recibió la oportunidad de jugar con el equipo principal.

Con la ‘Roja’ disputó cinco partidos (cuatro por Eliminatorias y un amistoso), no logró marcar goles ni brindar asistencias, pero su labor defensiva fue aceptable, ya que solo recibió una tarjeta amarilla.