Director técnico de Melgar apuntó contra Alianza Lima: "Tenemos que evitar que..."

Alianza Lima salió ganador del Torneo Apertura, por lo que es el principal candidato a salir campeón de la Liga 1 esta temporada. Bajo esa premisa, en pleno inicio del Torneo Clausura, Miguel Rondelli, director técnico de Melgar, sorprendió con un rotundo mensaje contra los blanquiazules. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

El estratega argentino brindó una breve entrevista para L1 MAX previo al enfrentamiento ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega, en una nueva edición del denominado ‘Clásico del Sur’. En ella habló sobre las aspiraciones que tiene junto al cuadro rojinegro para esta segunda parte de la campaña, pero previo a ello dejó un comentario sobre el elenco dirigido por Pablo Guede.

"Lo primero es estar entre los cuatro primeros. Luego tenemos que evitar que Alianza Lima repita el plato", indicó Miguel Rondelli. De esta forma, dejó en claro que el principal objetivo es terminar en zona de Copa Libertadores dentro de la tabla acumulada, y luego deben impedir que Alianza Lima gane el Torneo Clausura y se consagre campeón de la Liga 1 inmediatamente.

Recordemos que el director técnico argentino ya sabe lo que es quedar entre los primeros lugares del campeonato peruano, ya que la temporada pasada fue subcampeón junto a Cusco FC. Por ello, la dirigencia de Melgar de Arequipa se interesó en él y decidió contratarlo para lograr hacer historia este 2026.

Trayectoria de Miguel Rondelli