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Ex Valencia se sumó a Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026: "Ya entrena"
Exfutbolista del Valencia de España ya entrena al mando de Pablo Guede con la camiseta de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima no desestima la posibilidad de reforzar su plantel con nuevos jugadores de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, no es la única novedad, ya que un exfutbolista del Valencia se sumó a los entrenamientos del club blanquiazul luego de recibir su alta médica: estamos hablando de Alessandro Burlamaqui.
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Exfutbolista del Valencia se sumó a Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Según informó el periodista Gerson Cuba, Burlamaqui ya está preparado para regresar a los entrenamientos de Alianza y quedar a disposición de Pablo Guede, luego de superar la lesión que sufrió: un desgarro de primer grado en el músculo iliopsoas.
Alessandro Burlamaqui se recuperó de su lesión y ya entrena con Alianza Lima de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026
“Alessandro Burlamaqui recibió la alta médica y esta semana ya se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima bajo las órdenes de Pablo Guede”, informó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.
De esta forma, el volante peruano de 24 años podrá ser utilizado por el técnico argentino en el primer partido que sostendrá la escuadra íntima frente a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿Cómo le va a Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima?
Alessandro Burlamaqui fichó por Alianza Lima desde el CF Intercity de España al inicio de la temporada 2025. Sin embargo, durante el periodo en que Néstor Gorosito estuvo al mando tuvo escasa continuidad y apenas jugó 12 partidos entre la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura. En 2026, con Pablo Guede en la banca, su panorama no ha variado demasiado, ya que solo ha sumado 8 encuentros entre el Apertura y la Copa Libertadores. Para el segundo certamen del año, se espera que pueda tener mayor protagonismo. Asimismo, el mediocampista juvenil tiene vínculo contractual hasta diciembre de 2028.
Alessandro Burlamaqui jugó en Valencia
Burlamaqui llegó a Valencia en 2021 como una de las grandes promesas del club. No obstante, después de pasar por el Valencia Mestalla, el volante no consiguió dar el salto al primer equipo, al que solo se acercó en un amistoso de pretemporada, única ocasión en la que disputó un partido con la plantilla principal. Finalmente, en 2023, el peruano dejó la entidad española para incorporarse al Intercity.
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