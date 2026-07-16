Futbolista de Alianza Lima suena para dejar el club y firmar por campeón de Ecuador: "Preguntaron"

Alianza Lima se prepara para el inicio del Torneo Clausura, donde tiene la difícil misión de mantener su gran nivel y consagrarse campeón nacional de la Liga 1 2026. Sin embargo, una noticia remeció los cimientos de Matute, luego de conocerse que un campeón del fútbol ecuatoriano está sumamente interesado en fichar a un titular del equipo de Pablo Guede.

Futbolista de Alianza Lima suena para dejar el club y firmar por campeón de Ecuador

Uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en el Apertura fue Luis Advíncula. El lateral nacional se adueñó de la banda derecha y fue un pilar dentro del esquema táctico. Pero su nivel no solo ha alegrado a los hinchas de Alianza Lima, sino que también ha llamado la atención de un grande de Ecuador.

La periodista deportiva Johanna Calderón reveló en el programa 'De Una SF' que el 'Rayo' es uno de los deseos que tiene la dirección deportiva de LDU de Quito para cubrir la baja de su capitán José Quintero. Por ello, ya empezaron las consultas por el jugador.

Luis Advíncula interesa como fichaje en LDU de Quito

"Hay un jugador que Liga de Quito preguntó, me llamó la atención. Es difícil en el tema económico, pero lo preguntaron. En su momento lo de Deyverson y Paolo Guerrero también fueron difíciles, pero preguntaron por Luis Advíncula", señaló la comunicadora.

Si bien Calderón señaló que no es una operación sencilla por el tema económico, recordó que, en su momento, el fichaje de otras figuras como Paolo Guerrero también supuso la misma complicación, pero terminaron solucionándola.

Video: De Una SF.

Por ahora, Luis Advíncula sigue concentrado en el inicio del Torneo Clausura con Alianza Lima y es poco probable que se concrete su salida, especialmente si se considera que tiene varios años de contrato y recién llegó al club a inicios de la temporada.

Números de Luis Advíncula en Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Luis Advíncula ha disputado 17 partidos, en los que marcó un gol en la Copa Libertadores y brindó una asistencia en la Liga 1. El lateral ha sido esencial en el replanteo de Pablo Guede y una pieza importante para que los blanquiazules fueran el equipo menos batido del Torneo Apertura.