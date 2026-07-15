Alianza Lima preocupa a hinchas con repentina salida para el Torneo Clausura: "Oficial"

Alianza Lima se prepara para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, los blanquiazules preocuparon a su numerosa hinchada al confirmar la salida de una pieza fundamental para el club, que cuenta con Pablo Guede como director técnico. Te contamos los detalles.

Mediante sus redes sociales, el periodista Gerson Cuba informó sobre un dato que alertó a toda la afición de La Victoria. Desde hace semanas se habla del tema dirigencial, luego de que la institución deportiva tuviera nuevos acreedores, por lo que ahora se reveló la partida de Luis Felipe Bravo.

“Luis Felipe Bravo dejará de ser el presidente de la Junta de Acreedores de Alianza Lima y también dejará de ser el representante de Aliancistas del Perú. Su salida se hará oficial en la próxima Junta de Acreedores”, indicó el mencionado comunicador.

Luis Felipe Bravo García no va más en Alianza Lima.

Recordemos que dentro de poco se esperan más cambios en Alianza Lima, pero lo que está garantizado es la continuidad de Pablo Guede al mando del primer equipo. El director técnico tiene como misión sacar campeón al club en la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará el domingo 19 de julio ante Sport Huancayo a las 7.00 p. m. de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la primera fecha del Torneo Clausura. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.