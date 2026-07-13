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Alianza Lima contará con goleador del Bayern Múnich para el Torneo Clausura 2026

En pleno mercado de fichajes, Alianza Lima confirmó que contará con un artillero del Bayern Múnich para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima contará con goleador del Bayern Múnich.
Alianza Lima contará con goleador del Bayern Múnich. | Foto: Alianza Lima - X.
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El mercado de fichajes en Alianza Lima no está saliendo como quiere el hincha, ya que, de momento, la única incorporación es Cristian Neira, quien vuelve de un préstamo. En medio de ello, los blanquiazules confirmaron que contarán con un goleador del Bayern Múnich para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Como se sabe, la meta de los íntimos esta temporada, al igual que todas, es llevarse el título del fútbol peruano, por lo que debe ganar el segundo certamen del año para así, luego de haber obtenido el Torneo Apertura, levantar el trofeo de la primera división sin necesidad de jugar playoffs. Uno de los principales elementos que tiene en esta misión es Paolo Guerrero.

El histórico delantero de la selección peruana cruza su tercer año en Alianza Lima y es uno de los referentes dentro del plantel. El popular ‘Depredador’ ha pasado por una enorme cantidad de clubes y uno de ellos fue el Bayern Múnich de la Bundesliga, en Alemania, donde incluso compartió con Claudio Pizarro.

Paolo Guerrero, Alianza Lima

Paolo Guerrero es referente en Alianza Lima.

Luego de su paso por el elenco de Baviera, Paolo Guerrero llegó al Hamburgo, del mismo país, y se volvió uno de los principales artilleros de la competición. También pasó por varios elencos de Brasil, hasta que llegó al club de sus amores en 2024.

Trayectoria de Paolo Guerrero

  • Bayern Múnich
  • Hamburgo
  • Corinthians
  • Flamengo
  • Internacional
  • Avaí
  • Racing Club
  • Liga de Quito
  • César Vallejo
  • Alianza Lima
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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