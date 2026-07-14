Fernando Cabada aclaró el futuro de Pablo Guede en medio de una supuesta renuncia a Alianza Lima

Alianza Lima tendrá un proceso de transición tras confirmarse que Fernando Cabada, aún administrador del club blanquiazul, puso su cargo a disposición a estas alturas de la temporada. Justamente, el directivo brindó una conferencia de prensa en Matute para dejar en claro todo lo que se hizo en su gestión, pero no fue ajeno a la información que se difundió sobre una presunta salida de Pablo Guede al mando del primer equipo victoriano.

Fernando Cabada se refirió a la presunta renuncia de Pablo Guede en Alianza Lima

El directivo de Alianza Lima tomó la palabra para aclarar que todo lo relacionado con refuerzos para mediados del 2026 se ha hablado con tiempo con el estratega Pablo Guede. En esa línea, Cabada ha mantenido mucha comunicación en el ámbito deportivo para esclarecer las decisiones tomadas.

Del mismo modo, Fernando Cabada tuvo palabras de elogio para Pablo Guede por todo lo que viene aportando en el club. Siempre ha mantenido su respaldo frente a las adversidades que sufrieron a inicios de año. Considera que es una persona capaz de levantar al plantel blanquiazul, por lo que espera que cumpla su contrato con la nueva administración.

"¿Incomodidad de Pablo Guede por no haber refuerzos? He conversado con él muy extensamente. Esos puntos los coordino de manera puntual con la dirección y gerencia deportiva. Llega Pablo, es un especialista. Creo que ha hecho cosas muy buenas. Al principio a algunos les costó entenderlo, pero lo que había que hacer era tener fe y esperar que las cosas avancen. En algún momento todos nos preocupamos, pero Pablo nos demostró que es una persona capaz de hacer cosas interesantes", indicó Fernando Cabada en conferencia de prensa.

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de este año.

De esta manera, como se comentó en anteriores oportunidades, Pablo Guede se mantiene al mando de Alianza Lima y espera corregir errores de lo mostrado ante Deportivo Cali en el amistoso jugado en Matute. Está claro que hay malestar por cómo se desempeñó el plantel, pero eso no conlleva una salida abrupta a estas alturas de la temporada.